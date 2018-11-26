Bu tabutlar ölenlerin arzularını yansıtıyor!

Lüks bir arabadan, acı biber görünümüne kadar pek çok görsele sahip bu tabutlarla amaçlanan ölen kişinin diğer dünyaya iyi bir yolculuk yapmasını sağlamak.

Gana'daki tabutların eşi benzeri yok!

Gana'da birçok kişi, statülerini, kişiliklerini ve hayatteyken gerçekleştiremedikleri arzularını yansıtan tabutlarla gömülüyor. Gazeteciler Fellipe Abreu ve Henrique Hedler, başkent Accra ve Kumasi kentindeki tabut atölyelerini ziyaret etti.

Dünyanın en büyük kakao üreticilerinden biri olan ülkede, kırsal kesimdeki aileler genellikle kakao çekirdeği şeklindeki tabutları tercih ediyor. Bunun gibi bir tabutun fiyatı 1000 dolara kadar çıkabiliyor. Ülkedeki çiftçilerin çoğunun günlük kazancı 3 doların altında. Tabut için köylülerin aralarında para topladığı belirtiliyor.

50 yıldır tabut yapan Eric Adjetey'e göre kırmızı renkli acı biber renkli ve kolay öfkelenebilen bir kişiliği temsil ediyor.

'Mercedes Benz', en fazla ilgi gören tabutlardan biri. Ölen kişinin mezarı, buna uygun olarak kazılıyor. Tabut ustası Steve Ansah, "Bu tabutlar, ölen kişinin yüksek statüsünü temsil ediyor" diyor. Bu tabutlar yerel dilde Abeduu Adekai (atasözü kutusu) olarak anılıyor. Bunun nedeni her tasarımın sembolik bir anlamının olması. Uçak şeklindeki tabutlar da çok tercih edilen tasarımlar arasında.

Bu bir çocuk tabutu. Tabut ustalarına göre uçaklar, "Ölen kişinin diğer dünyaya iyi bir yolculuk yapması" dileğini simgeliyor.

Son yıllarda Gana'da emlak sektöründe büyük bir patlama yaşanıyor. Bu tabut, ev yapıp kiralayan bir kişi için sipariş edilmiş.

Bir şarkıcı için yapılan mikrofon şeklindeki bu tabut, boya öncesi zımparalanıyor.

Tasarım tabutlara ilginin artmasıyla, son yıllarda çok sayıda tabut atölyesi açıldı.

'Tahtırevan ve kraliçe' aslında bir tabut değil. ABD'nin Philadelphia kentindeki bir sanat galerisi için yapılmış. Tabut ustaları, 20'den fazla ülkeden sipariş aldıklarını, Güney Kore, Rusya, ABD ve Danimarka'dan bu sanatı öğrenmek için öğrencilerin geldiğini söylüyor.