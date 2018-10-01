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Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

ABD'de Missouri'deki Six Flags isimli tema parkı, benzersiz bir yeni cazibe merkezi açtı.

Şartları kabul edenlere ise para ödülü var.

Bu tabuta girene 300 dolar veriliyor

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ABD'de Missouri'deki Six Flags isimli tema parkı sizden korkutucu roller coaster ya da benzeri bir şeye binmenizi değil tabuta girmenizi istiyorlar.
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Park, altı şanslı ziyaretçiye, 13 Ekim'de 30 saat boyunca bir tabutun içine girerek dayanıklılıklarını test etme şansı sunuyor.
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Yarışma aslında 'Fright Fest' adlı etkinliğinin bir parçası. Ama çoğu kişiye göre bu bir işkence.
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Ancak etkinlik yetkilileri kişilerin kendisini 'rahat' hissetmesi açısından yarışmacıların kendi yastıklarını, bataniyelerini getirebileceklerini açıkladı.
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Firma kendisi de ayrıca yemekler, aperatifler, içecekler, her saat altıda bir banyo molası, telefon şarj istasyonları olacağını da duyurdu.
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Peki tüm bunların karşılığında yarışmacılar ne kazanacak? Yarışmanın kazananı tema parkta ücretsiz ziyaret hakkı ve 300 dolar kazanacak!
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Yarışmaya girmek için 18 yaş üzerinde olmak ve sağlıklı olmak ise şart.
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Anahtar Kelimeler:
ABD tabut tema parkı Six Flags

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