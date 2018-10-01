Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Şartları kabul edenlere ise para ödülü var.

Bu tabuta girene 300 dolar veriliyor

1 / 7 ABD'de Missouri'deki Six Flags isimli tema parkı sizden korkutucu roller coaster ya da benzeri bir şeye binmenizi değil tabuta girmenizi istiyorlar.

2 / 7 Park, altı şanslı ziyaretçiye, 13 Ekim'de 30 saat boyunca bir tabutun içine girerek dayanıklılıklarını test etme şansı sunuyor.

3 / 7 Yarışma aslında 'Fright Fest' adlı etkinliğinin bir parçası. Ama çoğu kişiye göre bu bir işkence.

4 / 7 Ancak etkinlik yetkilileri kişilerin kendisini 'rahat' hissetmesi açısından yarışmacıların kendi yastıklarını, bataniyelerini getirebileceklerini açıkladı.

5 / 7 Firma kendisi de ayrıca yemekler, aperatifler, içecekler, her saat altıda bir banyo molası, telefon şarj istasyonları olacağını da duyurdu.

6 / 7 Peki tüm bunların karşılığında yarışmacılar ne kazanacak? Yarışmanın kazananı tema parkta ücretsiz ziyaret hakkı ve 300 dolar kazanacak!