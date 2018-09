Bu taksi İstanbul'da değil... VIP hizmet veriyor

65 bin lira masraf yaptığı aracında müşterilerinin rahat etmesi için her türlü hizmeti verdiklerini söyleyen Özen, "Müşterilerimizin rahat etmesi için her türlü hizmeti düşündüm. Televizyon, su ısıtıcısı, oyun konsolu, müzik arşivi, film izleme ve her türlü sıcak soğuk içeceklerimiz bulunuyor. Öyle ki müşterimiz yolculuk esnasında şoför ile hiçbir şekilde bağı yok. Özgürce her türlü hizmeti kullanabiliyor" dedi.