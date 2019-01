Bu takvim Afyonkarahisar şehitlerini anlatıyor

Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nin işbirliğiyle hazırlanan ‘2019 Şehitler Takvimi’ tanıtıldı.

Afyonkarahisar Belediye’sinin katkılarıyla hazırlanan ‘2019 Şehitler Takvimi’ uzun bir çalışmanın ardından hazırlandı. Her sayfasının ayrı ve özenle hazırlanan takvimde ‘15 Temmuz’ sayfası, 5 Eylül 2012 yılında Afyonkarahisar Mete Saraç Kışlası’nda yaşanan cephanelik patlamasında şehit olan 25 askerin fotoğrafları, yanı sıra Kore ve Kıbrıs şehitlerinin de fotoğrafları yer alıyor.

Tanıtım töreninde konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a takvimin hazırlanmasında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Kumartaşlı şöyle konuştu;

“Bu yıl dokuzuncusunu düzenlemiş olduğumuz ve Türkiye’de emsali olmayan takvimi bu yıl yine Burhanettin Başkanımızın önderliğinde hazırladık. Halkımıza derneğimizden ve belediyemizin ilgili birimlerinden dağıtıyoruz. Takvimimizi geçen yılda olduğu gibi her yıl kimin hangi günde şehit olduğunu gösterir şekilde hazırladık. Takvimimizin arka kısmında Afyonkarahisar merkez başta olmak üzere her ilçenin özellikle son dönemlerdeki şehitlerinin fotoğraflarını ve bilgilerinin olduğu bir düzenleme yaptık. Bu yıl ilk defa Kore ve Kıbrıs Şehitlerimizin de bulabildiğimiz fotoğraflarını düzenleyerek halkımıza bilgilendirici bir takvim olması için çalıştık.”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da, takvimin özenle hazırladığını belirterek; “Fikir Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı’dan gelmişti 9 sene önce. Bu yıl dokuzuncusunu yapmanın biz de mutluluğunu onurunu yaşıyoruz. Burada sadece Afyonkarahisar merkezimizdeki şehitlerimiz değil Afyonumuzun 18 ilçesindeki tüm şehitlerimiz burada var. Hangi gün şehit olmuşsa o ayın o gününde şehitlerimizin fotoğrafı orada yer alıyor. Takvimimiz tabi her ne kadar İsmail kardeşimizin ve derneğimizin fikriyse de basit bir takvim değil. Derneğimiz bunun dizaynı için inanın belki aylarca uğraştı diyebilirim. Ayrıca bu yıl bütün Kıbrıs şehitlerimizden ulaşabildikleri arkadaşlarımızın fotoğrafları yer aldı. Bundan 5 yıl önce 5 Eylül tarihinde cephanelik patlamasında şehit olan 25 vatan evlatlarımızın da tamamının fotoğrafı mevcut” dedi.