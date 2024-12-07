HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu takviyeyi kullanırken dikkat edin: Bilinçsiz kullanımı kalp durmasıyla bile sonlanabiliyor!

Bu takviyeyi kullanırken dikkat edin: Bilinçsiz kullanımı kalp durmasıyla bile sonlanabiliyor!

07.12.2024 16:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta bazı vitaminlerin eksik olması sonucu vitamin takviyeleri kullanabiliyoruz. Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Müjde Soytürk, bilinçsiz ve aşırı magnezyum kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaprak, “Yaygın magnezyum kullanımı mide bulantısı, kendini kötü hissetme, ishal, kan basıncında düşüklük hatta ileri düzey vakalarda kalp durmasıyla bile sonlanabilecek önemli bir durumdur. Hekim kontrolünde alınması gerekiyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Bu takviyeyi kullanırken dikkat edin: Bilinçsiz kullanımı kalp durmasıyla bile sonlanabiliyor!

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından düzenlenen “41. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (UGH)”, geçtiğimiz hafta Belek-Antalya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sindirim sistemiyle ilgili güncel ve ilgi çekici konu başlıklarını kapsayan zengin bilimsel programa katılan Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Müjde Soytürk, bilinçsiz ve aşırı miktarda magnezyum kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Magnezyum ile ilgili yaygın bir kullanım söz konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Müjde Soytürk, Magnezyumun belirli durumlarda belirli hastalıklarda vücutta emiliminin azalması sonucu takviye ve tedavi amaçlı bir ilaç olduğunu söyledi.

"BİR SODA BİLE İÇSENİZ, GEREKLİ MAGNEZYUMU SAĞLAYABİLİRSİNİZ"

Magnezyumun reflüde mide asidini düşürmek, kabızlık, huzursuz bacak gibi rahatsızlıklarda hekim tavsiyesiyle kullanılması gerektiğinin altını çizen Soytürk, “Herkesin magnezyum alması gerekmez. Magnezyum normalde günlük sağlıklı beslenen bir insanın alabileceği bir mineraldir. Kaldı ki, bir soda bile içseniz, günlük gerekli magnezyumu sağlayabilirsiniz” dedi.

"KALP DURMASINA KADAR VARABİLİR"

Soytürk, yaygın kullanımın magnezyum düzeyini yükseltip ciddi sonuçlara yol açabileceğine işaret ederek, “Mide bulantısı, kendini kötü hissetme, ishal, kan basıncında düşüklük hatta ileri düzey vakalarda kalp durmasıyla bile sonlanabilecek önemli bir durumdur. O yüzden halkımızın doktor tavsiyesi olmadan magnezyum kullanmamaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
magnezyum vitamin hastalık sağlık
En Çok Okunan Haberler
MÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarına tepki çığ gibi büyüyor

MÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarına tepki çığ gibi büyüyor

TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Asgari ücret...

TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Asgari ücret...

CHP lideri Özel Gaziantep milletvekili Meriç'in o cümlesini duyunca sinirlendi! Sert tepkisi kameralara yansıdı

CHP lideri Özel Gaziantep milletvekili Meriç'in o cümlesini duyunca sinirlendi! Sert tepkisi kameralara yansıdı

Altaylı gözyaşlarını tutamadı, İmamoğlu araya girdi

Altaylı gözyaşlarını tutamadı, İmamoğlu araya girdi

İzmir'de sır olay! Otomobilindeki kadın cesediyle polis merkezine gitti

İzmir'de sır olay! Otomobilindeki kadın cesediyle polis merkezine gitti

Suriye'de Esad döneminin sonuna mı gelindi? Kentler bir bir düştü: Muhalifler Şam'a girmeye başladı!

Suriye'de Esad döneminin sonuna mı gelindi? Kentler bir bir düştü: Muhalifler Şam'a girmeye başladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.