Bu takviyeyi kullanırken dikkat edin: Bilinçsiz kullanımı kalp durmasıyla bile sonlanabiliyor!

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından düzenlenen “41. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (UGH)”, geçtiğimiz hafta Belek-Antalya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sindirim sistemiyle ilgili güncel ve ilgi çekici konu başlıklarını kapsayan zengin bilimsel programa katılan Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Müjde Soytürk, bilinçsiz ve aşırı miktarda magnezyum kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Magnezyum ile ilgili yaygın bir kullanım söz konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Müjde Soytürk, Magnezyumun belirli durumlarda belirli hastalıklarda vücutta emiliminin azalması sonucu takviye ve tedavi amaçlı bir ilaç olduğunu söyledi.

"BİR SODA BİLE İÇSENİZ, GEREKLİ MAGNEZYUMU SAĞLAYABİLİRSİNİZ"

Magnezyumun reflüde mide asidini düşürmek, kabızlık, huzursuz bacak gibi rahatsızlıklarda hekim tavsiyesiyle kullanılması gerektiğinin altını çizen Soytürk, “Herkesin magnezyum alması gerekmez. Magnezyum normalde günlük sağlıklı beslenen bir insanın alabileceği bir mineraldir. Kaldı ki, bir soda bile içseniz, günlük gerekli magnezyumu sağlayabilirsiniz” dedi.

"KALP DURMASINA KADAR VARABİLİR"

Soytürk, yaygın kullanımın magnezyum düzeyini yükseltip ciddi sonuçlara yol açabileceğine işaret ederek, “Mide bulantısı, kendini kötü hissetme, ishal, kan basıncında düşüklük hatta ileri düzey vakalarda kalp durmasıyla bile sonlanabilecek önemli bir durumdur. O yüzden halkımızın doktor tavsiyesi olmadan magnezyum kullanmamaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır