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  4. Bu tarifin yalnızca pişme süresi 2,5 saat alıyor! Yiyen vazgeçemiyor

Bu tarifin yalnızca pişme süresi 2,5 saat alıyor! Yiyen vazgeçemiyor

25.04.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine özgü Sandıklı kebabı, Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İftar sofralarında en az 1 kez yer alan Sandıklı kebabı, damak çatlatan lezzeti ile yiyenlerin hafızasında yer ediyor. 2,5 saatte pişen Sandıklı kebabını bu denli özel kılansa kullanılan malzemeler. Her aşamasıyla Sandıklı'ya özel olan bu kebabın püf noktası ise pişerken eklenen defne yaprağı.

Bu tarifin yalnızca pişme süresi 2,5 saat alıyor! Yiyen vazgeçemiyor

Sandıklı'ya özgü yapılan kebap Ramazan kebabı olarak biliniyor. Eti, pidesi, salatası, yoğurdu ve pişirme şekli ile Sandıklı’ya özel olan kebabı yapan ev hanımı Gülşen Bayar, damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti ile meşhur olan kebabın yapılışını anlattı.

PÜF NOKTASINI AÇIKLADI

Bayar, “Sandıklı kebabı kuzu etinden yapılır. Çeşitli yeşillikler ile süslenir, pidesi fırından kebaplık olarak istenir ve özel olarak ince yapılır. Koyun yoğurdu kullanılır. Kuzu eti çabuk pişer ve 2-2,5 saat pişirme süresi olur. Altı kişilik Sandıklı kebabı için 3 kilogram (kg) kuzu eti, bir bağ maydanoz, yeşil soğan, dere otu, iki adat kebaplık pide, yarım kilo koyun yoğurdu kullanılır. Önce etler kendi yağı ile kavrulur daha sonra bir su bardağı su ilave edilerek iki saat pişirilir. İnce doğranmış pideler etin suyu ile ıslatılır üzerine etler alınır. Yeşillik ile süslenen kebaba son olarak koyun yoğurdu ilave edilir ve servisi yapılır. Bu kebaba baharat katılmaz püf noktası et pişirilirken üç dört yaprak defne yaprağı ilave edilmesidir. Böylelikle kuzu etindeki koku alınır ve çocuklar da severek yiyebilir” dedi.

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Pişirildikten sonra servis edilen Sandıklı kebabı görünüşüyle bile iştahları kabartıyor.

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