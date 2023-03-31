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Bu tarihlere dikkat: Meteoroloji'den 17 ile uyarı! Yoğun kar yağışı... Bahar soğukları kapıda

31.03.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkbaharın ortasına gelinirken dahi Türkiye'nin birçok noktasında soğuk ve karlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada yoğun kar yağışı beklenen iller sıralandı, ayrıca 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Önümüzdeki günlerin hava durumunu değerlendiren Bünyamin Sürmeli ise sıcaklıklardaki dalgalanmayı işaret ederek havaların ısınacağı tarihi açıklarken soğukların yeniden geleceğinin sinyalini verdi.

Bu tarihlere dikkat: Meteoroloji'den 17 ile uyarı! Yoğun kar yağışı... Bahar soğukları kapıda

Son günlerde yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi "Havalar ne zaman ısınacak?" beklentisini doğurdu. Ancak yapılan son açıklamalara göre sıcaklıklar nisan ayı içerisinde yükselse de bir kez daha üşütecek derecelere düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 ili sarı ve turuncu kodla uyardı. İşte yurttan hava durumundan ayrıntılar ve son değerlendirmeler...

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Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

TÜRKİYE GENELİ YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurttaki hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, Marmara’nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş’ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars’ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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ÖNCE DON, ARDINDAN ISINMA, SONRA TEKRAR DÜŞÜŞ...

Tokat, İstanbul ve Ankara'da benzer sıcaklık eğrileri olduğunu söyleyen Bünyamin Sürmeli, önce don yaşanacağını, ardından havanın ısınıp sonra bir kez daha soğuyacağını belirtti.

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Sürmeli'nin açıklaması şöyle:

"Ayın 10'undan itibaren sıcaklıklar daha yüksek değerler almaya başlayacak. Ayın 6'sı,7'si, 8'inde sıcaklıklar yeniden 14-15 derecelere yükseliyor. Bu hafta sonunda 18-20 dereceleri bulacak. Sonrasında tekrar düşüş var."

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hava durumu meteoroloji

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