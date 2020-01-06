Bu Tarz Benim'in olay yarışmacısı Ayşenur Balcı ortaya çıktı! İnanılmaz değişim

Bir dönemin yarışması Bu Tarz Benim'in üçüncüsü ve İşte Benim Stilim AlStar'ın birincisi Ayşenur Balcı uzun zaman sonra ortaya çıktı. Yarışma sonrasında soyunma videoları ortaya çıkan ve +18 görüntüleriyle dikkat çeken Balcı'nın son hali olay oldu.

Eskilerin sansasyon kraliçesi Ayşe Nur Balcı, yaptığı kötü şeylerden pişman olduğunu dile getirerek yeni bir ilişkiye başladığını ve artık bambaşka biri olduğunu açıklamıştı.

Twitter'ın fenomen hesabı Estetik Facts, sosyal medyadan bir anda kaybolan Ayşe Nur Balcı'nın, yakında yeni projelerle döneceğini duyurdu.

Ayrıca bir diğer yarışmacı Özden Cerrahoğlu ile de bir video çeken Balcı döndüğünün mesajını verdi.



