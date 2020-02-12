Bu Tarz Benim'in yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan estetikten bambaşka biri oldu

Bu Tarz Benim en iz bırakan isimlerinden biri kim diye sorsalar muhtemel aklınıza Ayşegül gelecektir. Ayşegül'ü unutmak imkânsız. Her ne kadar büyük bir değişim geçirse de...

Boyu ve kilosu yüzündne sürekli diğer yarışmacılar tarafından eleştirilen ama asla bu eleştirilerin altında kalmayan Ayşegül, başta Nurella olmak üzere jürinin beğenisini kazanmıştı.

Ancak sosyal medyadaki son hali bir hayli enteresan. Sasnki o değil. Kalın kaşları ve donuklaşan yüz ifadesiyle Ayşegül bizim eski Ayşegül'den farklı...

Ayşegül Doğan, don görüntüsüyle Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a ve yine estetikle değişim yaşayan Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'a bezetildi.

Aslıhan Doğan



