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Bu tasarımlar podyumu salladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

New York Moda Haftası tam gaz devam ediyor. Ancak bu sıralar moda haftası katılımcılarının dilinde dolaşan tek bir şey var 'bant bikiniler.'

Bu tasarımlar podyumu salladı!

Siyah bantların vücuda yapıştırılmasıyla ortaya çıkartılan tasarımlar adeta podyumu salladı.

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Joel Alvarez tarafından tasarlanan bikiniler izleyicilerin yüreklerini hoplattı.

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Bazı izleyiciler ise sadece vajina ve göğüs uçlarını kapatan tasarımları fazla cüretkar buldu.

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Defile sonrası basına verdiği röportajda Alvarez, insanların onu 'moda öncüsü' olarak tanımladıklarını söyledi.

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'Konseptim sayesinde 36 ülke gezdim ve hala geziyorum. Çok sayıda dergide yer aldım," dedi.

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ABD'de tasarımlarda kullanılan bantların bir makarası 24 ila 49 dolar arası değişiyor.

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tasarım manken model bikini Joel Alvarez bant

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
walla ne diyim benide oturduğum yerden salladı.
millet aç ! aç !
gayet muhafazakar ve edepli bir tasarım.
Zenginin mezesi bunlar. Türk milletini böyle görmek istiyorsunuz. Mesajlar daima o yönde. Ancak hiç bir gerçek müslüman kabul etmez. Yani şunu diyoruz ! Çabalarınız boşa boşa. İslâm KAZANACAK ! Sizler tek tek yok olacaksınız.
Bunlarda bile catlak ve selulit varsa ben daha da bir şey istemiyorum bu dunyada
kadınları maymuna çevirmişler.onuru olan kadın bunları giymez.
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