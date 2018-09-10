Bu tasarımlar podyumu salladı!

Siyah bantların vücuda yapıştırılmasıyla ortaya çıkartılan tasarımlar adeta podyumu salladı.

Joel Alvarez tarafından tasarlanan bikiniler izleyicilerin yüreklerini hoplattı.

Bazı izleyiciler ise sadece vajina ve göğüs uçlarını kapatan tasarımları fazla cüretkar buldu.

Defile sonrası basına verdiği röportajda Alvarez, insanların onu 'moda öncüsü' olarak tanımladıklarını söyledi.

'Konseptim sayesinde 36 ülke gezdim ve hala geziyorum. Çok sayıda dergide yer aldım," dedi.

ABD'de tasarımlarda kullanılan bantların bir makarası 24 ila 49 dolar arası değişiyor.

