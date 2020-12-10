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Bu tasarımlar teknoloji dünyasını ikiye bölecek

10.12.2020 09:36 | Son Güncelleme:
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Bu tasarımlar teknoloji dünyasını ikiye bölecek

Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modellerinin tanıtım videoları bugün sızdırıldı.

Teknik özelliklerin ardından Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G ve S21 Ultra 5G için tanıtım videoları internette yayınlandı. Bu video telefonların ön ve arka kamera tasarımlarını ortaya koyuyor. Sızdırılan video ile ayrıca telefonun Phantom Violet versiyonunu ve kamera çıkıntısındaki Bronz kaplamayı da bizlere gösteriyor.

Daha önceki söylentilere dayanarak, S21 ve S21+’ın, 12MP ana ve 12MP ultra geniş sensörlerin yanı sıra 64MP telefoto kameraya sahip olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy S21 Ultra’nın ise 108MP ana sensör, 12MP ultra geniş kamera, 10MP 10x telefoto lens ile birlikte 10MP 3x telefoto ve lazer otofokus ile geleceği söyleniyor.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

S21 – 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran
S21+ – 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O LTPS ekran
S21 Ultra – 6.8 in büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 875 Mobile Platform yonga seti
Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 2100 yonga seti
Android 11 işletim sistemi
One UI 3.1 arayüzü
S21 ve S21: 12MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 64MP telefoto lens
S21 Ultra: 108 MP ana + 12MP ultra geniş açılı lens + 10MP telefoto lens (3x zoom) + 10MP periskop lens (10x zoom, 100x Space Zoom)
5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4/5GHz) / Wi-Fi 6E (S21 Ultra), Bluetooth 5.1, UWB (S21+ & S21 Ultra), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST
4000mAh (S21) / 4800mAh (S21+) / 5000mAh (S21 Ultra) batarya kapasitesi

[Videoyu izlemek için buraya tıklayınız](https://donanimgunlugu.com/galaxy-s21-tanitim-videolari-sizdirildi-258858)

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