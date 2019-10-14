"Bu tehdit değil, uyarı"

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mültecilerle ilgili Avrupa'ya yönelik açıklamasına ilişkin, "Bu tehdit değil, bir uyarıdır. Avrupa Birliği'nin (AB) tutumu karşısında uğradığı hayal kırıklığını ifade etti." dedi.

Aydın, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'de Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ve terör örgütü YPG/PKK'ya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin 8 yıldan beri milyonlarca Suriyeliyi ağırladığını anımsatan Aydın, "Sınırımız boyunca bir güvenli bölge oluşturmak istiyoruz. Suriyeli mültecilerin, atalarının ülkesine geri dönebilmesini istiyoruz. Bundan dolayı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık ve planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri harekatı işgal olarak nitelenmesi durumunda 3,6 milyon mülteciyi Avrupa’ya göndereceğini duyurdu. Bu konuda ne kadar ciddi?." şeklindeki soruya Aydın, "Bu tehdit değil, bir uyarıdır. AB'nin tutumu karşısında uğradığı hayal kırıklığını ifade etti." cevabını verdi.