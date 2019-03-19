CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İdam tehditinde bulunanlara açıkça sesleniyorum, sizlerden korkmuyoruz. Bu tehditinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah suç duyurusunda bulunacak." dedi.

Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 73 yıllık çok partili demokratik yaşamda 20 genel ve 14 yerel seçim gördüklerini ancak hiçbir seçimde iktidarın baş aktörü olduğu, "pespaye, rezil ve seviyesiz" bir kampanya süreci yaşamadıklarını öne sürdü.

Adını bile anmaktan hicap duyduğu bir "operasyon kanalının", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptığını ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Bu alçakça sözler, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın meydanlarda idam naraları attığı günde sarf edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza yönelik bu idam tehditi senaryosu tek merkezde yazılmış bir planın parçasıdır. Akit TV'nin ipini elinde tutana sesleniyoruz, tehditlerinizden korkmuyoruz. Biz köklerinde Kuvayımilliye olan CHP'yiz."