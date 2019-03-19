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"Bu tehditinizle hukuk önünde hesaplaşacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 20:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "İdam tehditinde bulunanlara açıkça sesleniyorum, sizlerden korkmuyoruz" - "Bu tehditinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah suç duyurusunda bulunacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İdam tehditinde bulunanlara açıkça sesleniyorum, sizlerden korkmuyoruz. Bu tehditinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah suç duyurusunda bulunacak." dedi.

Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 73 yıllık çok partili demokratik yaşamda 20 genel ve 14 yerel seçim gördüklerini ancak hiçbir seçimde iktidarın baş aktörü olduğu, "pespaye, rezil ve seviyesiz" bir kampanya süreci yaşamadıklarını öne sürdü.

Adını bile anmaktan hicap duyduğu bir "operasyon kanalının", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptığını ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Bu alçakça sözler, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın meydanlarda idam naraları attığı günde sarf edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza yönelik bu idam tehditi senaryosu tek merkezde yazılmış bir planın parçasıdır. Akit TV'nin ipini elinde tutana sesleniyoruz, tehditlerinizden korkmuyoruz. Biz köklerinde Kuvayımilliye olan CHP'yiz."

Böyle tehditlere alışık olduklarını ifade eden Öztrak, ebedi Genel Başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de milletin istiklal mücadelesine, dönemin saray iktidarının boynuna astığı idam fermanıyla başladığını vurguladı.

Öztrak, "Bizler boynunda idam fermanıyla vatan ve millet mücadelesi vermenin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Atalarımız dedelerimiz, milletimiz bu rezil fermanı tanımamış, hakkın ve haklının yanında durmuştur. O şerefli dedelerin torunları olarak, milletin geleceği kararmasın, aşı, işi küçülmesin, demokrasiye yapılan saldırılar son bulsun diye saray iktidarına ve onun işbirlikçilerine karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz." dedi.

- "Milletimizin sağduyusuna güveniyoruz"

Bu mücadeleyi nezaket içinde, hukuk kurallarına ve demokratik teamüllere saygı çerçevesinde yaptıklarını ifade eden Öztrak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin tüm medyası cebren ele geçirilmiş, yargısı zaptedilmiş, geleceğinden korkan bürokrasisi ve kurumları sindirilmiş olabilir. Ama biz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Milletimizin sandıkta geleceğine sahip çıkacağına inanıyoruz. Bir kez daha idam tehditinde bulunanlara açıkça sesleniyorum, sizlerden korkmuyoruz. Bu tehditinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah suç duyurusunda bulunacak. Bizim esas güvencemiz milletimizdir, milletimizin vicdanıdır. Ülkemiz için ufku, söyleyecek tek bir güzel sözü kalmamış saray iktidarı olmadık iftira, sansür, tehditlerle her geçen gün muhalefete ve muhalefetin adaylarına saldırmaktadır."

Sandığın, demokrasinin imkanlarını kullanarak demokrasiyi tehdit edenlere ders vermek için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Öztrak, milletin bu fırsatı en iyi şekilde kullanacağına, değerlendireceğine inandıklarını kaydetti.

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