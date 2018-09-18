'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu

Almanya'nın Münih kentinde ailesi ile birlikte kaldığı evden kaçarak İzmir'e geldiği tespit edilen 19 yaşındaki Neslişah Tuna'ya 18 gündür ulaşılamıyor.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; "İnternetten fotoğraflarını yayınlarız" tehdidi ile karşı karşıya kaldığı Cihangir isimli bir kişi ile kaçtığı ileri sürülen genç kızın, Basmane semtinde bir gece kulübü ya da müzikholde çalıştırıldığı iddia edildi. Kızını aramak için İzmir'e gelen anne ve baba Tuna, dedektif gibi iz sürüyor. İzmir'e uçakla gelen ve Adana'ya geçtikten sonra tekrar İzmir'e döndüğü belirlenen genç kızın, Menemen ya da İzmir merkezde tutulduğu belirtiliyor.

ANNESİ KAPI KAPI ARIYOR

18 gündür kayıp olan 19 yaşındaki genç kız, son olarak Almanya'dan bindiği uçaktan indikten sonra İzmir ve Adana'da kendi yaşlarında bir erkekle görüntülendi. Şüphelendikleri dört kişiden üçüne ulaşan Neslişah Tuna'nın ailesi, bu kişilerin olayla ilgisi olmadığını da öğrendi. Polise ve savcılığa çok sayıda başvuru yapan gözü yaşlı anne Gülşah Tuna, yeğeni ile birlikte kapı kapı kızını aramak için Türkiye'ye geldi.