Bu telefon çok ama çok konuşulacak

OPPO, durdu durdu bombayı patlattı. 2020 yılını Reno5 ailesini tanıtmadan kapatmak istemeyen Çinli dev bugün Reno5’in ana modelinin yanında bir de OPPO Reno 5 Pro 5G modeli resmi olarak sergiledi. Peki, bu model ana modele göre ne gibi farklılıklar sunuyor?

OPPO Reno5 Pro’da ana modele göre biraz daha büyük olan 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli OLED ekran kullanılıyor. İşlemci tarafında da ayrışan bu modelde, MediaTek’in daha fazla performans sunan Dimensity 1000+ yonga seti yer alıyor.

RAM tarafında ise 8 GB ve 12 GB RAM opsiyonları ile gelen Reno5 Pro, depolamada ise 128 GB ve 256 GB’lık opsiyonlar sunuyor. Telefonun arkasında yine 64MP f/1.7 diyafram + 8MP 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2MP makro + 2MP mono portre lens f/2.4 diyaframlı kamera kurulumuna yer veriliyor. Ön yüzeyde yine 32MP f/2.4 diyafram ön kamera bulunuyor.

Kutusundan Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile çıkan Reno5 Pro’da yine 65W Super Flash Charge destekli 4.350 mAh kapasiteli batarya kullanılıyor.