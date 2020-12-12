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Bu telefon çok ama çok konuşulacak

12.12.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Bu telefon çok ama çok konuşulacak

Çinli OPPO, Reno5 ailesinin tepe modeli olan OPPO Reno 5 Pro 5G ile karşımıza çıktı.

OPPO, durdu durdu bombayı patlattı. 2020 yılını Reno5 ailesini tanıtmadan kapatmak istemeyen Çinli dev bugün Reno5’in ana modelinin yanında bir de OPPO Reno 5 Pro 5G modeli resmi olarak sergiledi. Peki, bu model ana modele göre ne gibi farklılıklar sunuyor?

OPPO Reno5 Pro’da ana modele göre biraz daha büyük olan 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli OLED ekran kullanılıyor. İşlemci tarafında da ayrışan bu modelde, MediaTek’in daha fazla performans sunan Dimensity 1000+ yonga seti yer alıyor.

RAM tarafında ise 8 GB ve 12 GB RAM opsiyonları ile gelen Reno5 Pro, depolamada ise 128 GB ve 256 GB’lık opsiyonlar sunuyor. Telefonun arkasında yine 64MP f/1.7 diyafram + 8MP 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2MP makro + 2MP mono portre lens f/2.4 diyaframlı kamera kurulumuna yer veriliyor. Ön yüzeyde yine 32MP f/2.4 diyafram ön kamera bulunuyor.

Kutusundan Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile çıkan Reno5 Pro’da yine 65W Super Flash Charge destekli 4.350 mAh kapasiteli batarya kullanılıyor.

OPPO Reno 5 Pro 5G özellikleri

  • 6.55 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli OLED ekran
  • Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti (4×A77 2.6GHz + 4×A55 2.0GHz)
  • Mali-G77 MC9 GPU
  • 8GB LPDDR4x RAM / 128GB (UFS 2.1) depolama
  • 12GB LPDDR4x RAM / 256GB (UFS 2.1) depolama
  • Android 11 / ColorOS 11.1 işletim sistemi
  • 64MP f/1.7 diyafram + 8MP 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2MP makro + 2MP mono portre lens f/2.4 diyafram
  • 32MP f/2.4 diyafram ön kamera
  • Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
  • Boyutlar: 159.7×73.2×7.6mm
  • Ağırlık: 173 gram
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
  • 65W Super Flash Charge destekli 4.350 mAh kapasiteli batarya

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