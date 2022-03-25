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Bu telefon "sırtı" görenleri şaşırttı! Güneşte fazla kalınca sanki "kızarıyor"

25.03.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong merkezli bir akıllı telefon şirketi olan Infinix, akıllı telefonlar için renk değiştiren suni deri kaplamasını duyurdu. Bu kaplama, güneş ışığına maruz kaldığında renk değiştiriyor. İnsan derisi gibi güneş ışığına fazla maruz kaldığında söz konusu deri kapakta renk farklılıkları ortaya çıkıyor, tabiri caizse güneş yanığı oluşuyor.

Bu telefon "sırtı" görenleri şaşırttı! Güneşte fazla kalınca sanki "kızarıyor"

Renk değiştiren telefonlar görmeye alışkınız. Çünkü bazı şirketler renk değiştiren telefonlar konusunda çalıştıklarını ve ilerleme kaydettiklerini bizlere gösterdi. Ancak insan derisi gibi güneş ışığına maruz kaldığında rengi değişip "güneş yanığı yaşayan" bir telefonu belki de ilk kez görüyoruz.

GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALDIĞINDA BÖYLE OLUYOR

Hong Kong merkezli bir akıllı telefon şirketi olan Infinix, renk değiştiren suni deri bir telefon kaplaması duyurdu. Bu kaplama sayesinde telefonun arka kapağı UV veya güneş ışığına maruz kaldığında değişiyor. Güneş ışığından uzaklaştırıldığında ise orijinal rengine dönüyor. Orijinal rengine dönmese zaten bu pek de hoş olmazdı diye düşünüyoruz.

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RENK DEĞİŞTİREN TELEFONUN KİLİT NOKTASI: "FOTOKROMİK POLİMER"

Infinix yaptığı açıklamada, bu renk değişikliklerini sağlamak için deri kapakta “fotokromik polimerler” kullandığını ve akıllı telefondan ek bir güç sağlamaya gerek duyulmadığını belirtti. Şirket ayrıca, şablonlar kullanarak arka kapakta özel desenler oluşturulabileceğini de kaydetti.

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NE ZAMAN ÇIKACAKLAR?

Şirket, bu telefonların piyasaya sürüleceği tarih hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak renk değiştiren deri arka kısmın gelecekteki cihazlarıyla birlikte sunulacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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