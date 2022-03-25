Bu telefon "sırtı" görenleri şaşırttı! Güneşte fazla kalınca sanki "kızarıyor"

Renk değiştiren telefonlar görmeye alışkınız. Çünkü bazı şirketler renk değiştiren telefonlar konusunda çalıştıklarını ve ilerleme kaydettiklerini bizlere gösterdi. Ancak insan derisi gibi güneş ışığına maruz kaldığında rengi değişip "güneş yanığı yaşayan" bir telefonu belki de ilk kez görüyoruz.

GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALDIĞINDA BÖYLE OLUYOR

Hong Kong merkezli bir akıllı telefon şirketi olan Infinix, renk değiştiren suni deri bir telefon kaplaması duyurdu. Bu kaplama sayesinde telefonun arka kapağı UV veya güneş ışığına maruz kaldığında değişiyor. Güneş ışığından uzaklaştırıldığında ise orijinal rengine dönüyor. Orijinal rengine dönmese zaten bu pek de hoş olmazdı diye düşünüyoruz.

RENK DEĞİŞTİREN TELEFONUN KİLİT NOKTASI: "FOTOKROMİK POLİMER"

Infinix yaptığı açıklamada, bu renk değişikliklerini sağlamak için deri kapakta “fotokromik polimerler” kullandığını ve akıllı telefondan ek bir güç sağlamaya gerek duyulmadığını belirtti. Şirket ayrıca, şablonlar kullanarak arka kapakta özel desenler oluşturulabileceğini de kaydetti.

NE ZAMAN ÇIKACAKLAR?

Şirket, bu telefonların piyasaya sürüleceği tarih hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak renk değiştiren deri arka kısmın gelecekteki cihazlarıyla birlikte sunulacağını ifade etti.

