Bu telefon Honor için bir ilk olacak! İsmi açıklandı

Honor'un bir katlanabilir telefonunun üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Şirketin böylelikle 2022'de Mi Mix Fold'u üreten Xiaomi'ye, Mate X2'yi üreten Huawei'ye ve Galaxy Z Fold ile birlikte Galaxy Z Flip'i üreten Samsung'a rakip olması bekleniyordu. Ancak Honor, ilk katlanabilir telefonu için sürpriz bir duyuru yaptı ve telefonun adını açıkladı.

HONOR MAGIC V GELİYOR

Honor, ilk katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonunun Honor Magic V olarak adlandırılacağını duyurdu. Resmi Twitter hesabından duyuru yapan Honor, ayrıca bir poster de yayınlamayı unutmadı.

Posterde, katlanabilir telefonun içe doğru katlanırken oluşturulan V harfi gözümüze çarparken, alt kısımdaki "Honor'un ilk katlanabilir amiral gemisi" yazısı da dikkatimizi çekiyor.

Honor Magic V'nin özellikleri konusunda henüz doğrulanmış bir bilgi yok. Ancak telefonun Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alması muhtemel görülüyor. Yine de Honor'un kararını bilemiyoruz.

