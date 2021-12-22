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  4. Bu telefon Honor için bir ilk olacak! İsmi açıklandı

Bu telefon Honor için bir ilk olacak! İsmi açıklandı

22.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor, ilk katlanabilir telefonunun ismini resmen açıkladı. Amiral gemisi cihazın yakın bir zamanda tanıtılması bekleniyor.

Bu telefon Honor için bir ilk olacak! İsmi açıklandı

Honor'un bir katlanabilir telefonunun üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Şirketin böylelikle 2022'de Mi Mix Fold'u üreten Xiaomi'ye, Mate X2'yi üreten Huawei'ye ve Galaxy Z Fold ile birlikte Galaxy Z Flip'i üreten Samsung'a rakip olması bekleniyordu. Ancak Honor, ilk katlanabilir telefonu için sürpriz bir duyuru yaptı ve telefonun adını açıkladı.

HONOR MAGIC V GELİYOR

Honor, ilk katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonunun Honor Magic V olarak adlandırılacağını duyurdu. Resmi Twitter hesabından duyuru yapan Honor, ayrıca bir poster de yayınlamayı unutmadı.

Honor Magic V

Honor, iki telefonunu resmileştirdi! İşte özellikleri ve fiyatlarıHonor, iki telefonunu resmileştirdi! İşte özellikleri ve fiyatları

Posterde, katlanabilir telefonun içe doğru katlanırken oluşturulan V harfi gözümüze çarparken, alt kısımdaki "Honor'un ilk katlanabilir amiral gemisi" yazısı da dikkatimizi çekiyor.

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatıTürkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Honor Magic V'nin özellikleri konusunda henüz doğrulanmış bir bilgi yok. Ancak telefonun Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alması muhtemel görülüyor. Yine de Honor'un kararını bilemiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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