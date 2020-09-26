HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bu telefon oldukça hızlı şarj olacak!

Bu telefon oldukça hızlı şarj olacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye pazarına geçtiğimiz aylarda giriş yapan OnePlus, 2020 yılını bomba gibi kapatmaya kararlı. Uygun fiyatlı Nord modelinin ardından Çinli firmanın şimdi de uygun fiyatlı amiral gemisi modeli tanıtacağı ortaya çıktı. 14 Ekim 2020 tarihinde tanıtılacak olan bu telefon hızlı şarj konusunda çok iddialı olacak.

Bu telefon oldukça hızlı şarj olacak!

Bildiğiniz gibi amiral gemisi modellerinde artık 45W hızlı şarj bir standart haline gelmişti. OnePlus şimdi bu standartı 65W’a çıkarmayı hedefleyecek. Yaklaşık 1 saat bile olmadan tam dolu şarj sunacak olan telefon çok konuşulacak gibi görünüyor.

Türkiye’de de satılacak olan 8T, 6.55 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM’den alacak olan telefon, RAM tutkunları için 12 GB RAM’li sürüme de yer verecek.

48 Megapiksel ana OIS + EIS Hybrid sabitleme ana kamera + 16 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı kamera f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörlü arka kamera ile gelecek olen 8T, ön tarafta 32 Megapiksellik kameraya sahip olacak.

Fiyat konusunda OnePlus’ın 800 dolar bandını aşmayacağı düşünülüyor. Türkiye’de 7.000 TL bandında olacak olan bu telefon bakalım söylendiği gibi piyasayı altüst edebilecek mi?

Mafia Definitive Edition inceleme puanları yayınlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Öğrenciler için özel olarak tasarlandıÖğrenciler için özel olarak tasarlandı
Akıllı asistan Siri'nin sesi değişecek mi?Akıllı asistan Siri'nin sesi değişecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
Kavga eden iki grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme Watch inceleme
Realme Watch inceleme
Öğrenciler için özel olarak tasarlandı
Öğrenciler için özel olarak tasarlandı
Aylık 5.99 dolara sahip olunabilecek bu serviste yok yok!
Aylık 5.99 dolara sahip olunabilecek bu serviste yok yok!
Realme UI 2.0 kullanıma sunuldu
Realme UI 2.0 kullanıma sunuldu
Devasal bir ekran bizi bekliyor
Devasal bir ekran bizi bekliyor
Rusya'dan ABD'ye: Siber güvenlik konusunda birlikte çalışalım!
Putin'den 'büyük tehlikeye' karşı birlikte çalışalım çağrısı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.