Bu telefon oldukça hızlı şarj olacak!

Bildiğiniz gibi amiral gemisi modellerinde artık 45W hızlı şarj bir standart haline gelmişti. OnePlus şimdi bu standartı 65W’a çıkarmayı hedefleyecek. Yaklaşık 1 saat bile olmadan tam dolu şarj sunacak olan telefon çok konuşulacak gibi görünüyor.

Türkiye’de de satılacak olan 8T, 6.55 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB RAM’den alacak olan telefon, RAM tutkunları için 12 GB RAM’li sürüme de yer verecek.

48 Megapiksel ana OIS + EIS Hybrid sabitleme ana kamera + 16 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı kamera f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörlü arka kamera ile gelecek olen 8T, ön tarafta 32 Megapiksellik kameraya sahip olacak.

Fiyat konusunda OnePlus’ın 800 dolar bandını aşmayacağı düşünülüyor. Türkiye’de 7.000 TL bandında olacak olan bu telefon bakalım söylendiği gibi piyasayı altüst edebilecek mi?

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