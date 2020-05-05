Bu telefonlar Android 11 güncellemesini alacaklar

Firmalara koronavirüs yüzünden Android 11 güncellemesini sunacağı modelleri henüz açıklamadı. Ancak Android 11 alacak telefonlar üç aşağı beş yukarı belli olmuş durumda.
Bir dizi yenilik ile gelecek olan Android 11 sürümü, gizlilik konusunda oldukça önem veriyor. Konum servisleri için uygulamaların bir kezlik izin isteme opsiyonu sunan bu güncelleme, hız ve optimizasyon konusunda da oldukça iddialı.
Android 11 sürümü ile değişken yenileme hızlarına da destek verilecek. Bu sayede 90 Hz veya 120 Hz tazeleme oranlı ekranlarda geliştiricilerin işi daha da kolaylaşacak. Scoped Storage özelliği sayesinde uygulamaların kendilerine ayrılan alanın dışını görmesi engellenecek. Bu sayede uygulamaların güvenliği de arttırılmış olacak.
BiometricPrompt API sayesinde ise biyometrik verilerinizi uygulamalar hem daha aktif hem de daha güvenli bir şekilde kullanabilecek. Platform sertleştirme özelliği ile BoundSan, IntSan, CFI ve Shadow-Call Stack gibi güvenlik açısından kritik bileşenlerde derleyici tabanlı özelliklerin kullanım alanı da genişletiliyor.
Android 11 ile birlikte katlanabilir telefonlar için yeni API geliyor. API sayesinde uygulamalar; katlanabilir ekranın menteşesinin hangi açıda açıldığını öğrenebiliyor.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatamdan Android 11 güncellemesi alması muhtemel olan modeller ile sizleri baş başa bırakalım. Listemize geçmeden önce 2020 yılında tanıtılan tüm üst segment telefonların bu güncelleme ile tanışacağını belirtelim.
Pixel 4/ 4 XL
Pixel 3/ 3 XL
Pixel 3a/ 3a XL
Pixel 2/2 XL
Xiaomi
Xiaomi Mi 10/ 10 Pro
Xiaomi Mi Note 10/ Note 10 Lite
Redmi K20/ K20 Pro
Mi 9T/ 9T Pro
Redmi Note 7/ 7s/ 7 Pro
Redmi Note 8/ 8 Pro
Mi Mix 2/ Mix 3
Redmi 7A/ 8A
Redmi Note 8
Redmi Note 9 /9 Pro
Mi Max 2/ 3
Mi 9 Pro/ 8 Pro
Redmi 7/ 8
Mi Mix Alpha
Redmi Y3/ Y2
Huawei
Huawei P30/ P30 Pro/ P30 Lite
Huawei P40/ P40 Pro/ P40 Lite / P40 Pro Plus
Huawei Miamang 7
Huawei P30/P30 Pro
Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro/ Mate 20X/ Mate 20 RS Porsche Edition
Huawei Mate 10/ Mate 10 Pro/ Mate 10 Lite
Huawei Enjoy 9S
Huawei Miamang 8
Huawei Enjoy 10 Plus
Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro/ Mate 20X/ Mate 20 RS Porsche Edition
Huawei P20/ P20 Pro
Huawei P Smart 2019
Honor
Honor 9X/ 9X Pro
Honor 10X
Honor V20/ View 20
Honor 20/ 20 Pro
Honor 10 Youth Edition
Honor Magic 2
Honor 20i
Honor Nova 5 Pro
Honor Nova 4
Honor Nova 4e
Honor 10/ V10
Honor 8X
Huawei Y9 Prime 2019
OnePlus
OnePlus 5/ 5T
OnePlus 6/ 6T
OnePlus 7/ 7 Pro
OnePlus 7T/ OnePlus 7T Pro
OnePlus 8/ 8 Pro
realme
Realme 3/ 3 Pro
Realme 5/ 5 Pro
Realme 6/ 6i /6i Pro
Realme X
Realme X2 Pro
Realme XT
Realme 3i
Realme 2 Pro
Oppo
Oppo Reno
Oppo Reno 10x Zoom
Oppo Find X
Oppo Find X2
Oppo Reno 2
Oppo Reno 2F
Oppo Reno 2Z
Oppo RX17 Pro
Oppo R17 Pro
Nokia
Nokia 8.1
Nokia 9 PureView
Nokia 7.1
Nokia 7 Plus
Nokia 8 Sirocco
Nokia 5.1 Plus
Nokia 5.1
Nokia 4.2
Asus
Asus ZenFone 6/ Asus 6Z
Asus ZenFone 5/ 5Z
Asus ZenFone Max Pro (M1/M2)
Asus ZenFone Max (M1/M2)
Asus ROG Phone
Asus ROG Phone 2
Sony
Sony Xperia 1 Mark 2
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia 1
Sony Xperia 10/ 10 Plus
Sony Xperia XZ2/ XZ2 Compact/ XZ2 Premium
Samsung
Samsung Galaxy Note 10/ 10+/ 10+ 5G
Samsung Galaxy S10/ S10 Plus/ S10e/ S10 5G
Samsung Galaxy S20/ S20 Plus/ S20 Ultra
Galaxy Z Flip
Galaxy Fold
Samsung Galaxy A10/ A10s/ A10e
Samsung Galaxy J6 and J6+
Samsung Galaxy J8
Samsung Galaxy On6
Samsung Galaxy M20
Samsung Galaxy A50/ A50s
Samsung Galaxy A30/ A30s
Samsung Galaxy A90/ A90 5G
Samsung Galaxy M10/M10s
Samsung Galaxy S9/ S9+
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy A9 2018
Samsung Galaxy A8s/ A8 Star
Samsung Galaxy A7 2018
Samsung Galaxy A6/ A6 Plus/ A6s
Motorola
Moto Z3/ Z3 Play
Motorola One Vision
Motorola One Action
Motorola One Action
Moto One
Moto One Power
Moto G7/ G7 Plus
Moto G7
Moto G7 Play
Moto G8 ailesi
LG
LG G8 ThinQ
LG V50 ThinQ
LG V40 ThinQ
LG Q60
LG K50
LG K40
LG V35 ThinQ
LG V30S ThinQ
LG G7 ThinQ
LG G7 One
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