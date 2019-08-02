Bu temizlik sırlarıyla artık vaktimizi kendimize ayırıyoruz

Çoğu zaman uzun süre uğraştıran problemleri hızlıca çözüyoruz, vaktimizi kendimize ayırıyoruz!

Bu ipuçları sayesinde temizliğe saatler ayırmaya gerek yok!

BANYO KAROLARI İhtiyacınız olan malzemeler: 1/4 bardak hidrojen peroksit, 1 yemek kaşığı sıvı sabun, 1/2 su bardağı su. Tüm malzemeleri karıştırın. Bir süngeri karışıma batırın kirli yüzeyi silin. Ve durulayın. Fayansdaki kirler çok inatçıysa, tüm karışımı yüzeye sürdükten sonra 10 dakika bekledikten sonra yüzeyi yıkayın.

DAVLUMBAZ FİLTRELERİ İhtiyacınız olan malzemeler: 1/2 su bardağı kabartma tozu, 1/2 su bardağı amonyak. Büyük bir tencerede su kaynatın. İçine yavaş yavaş kabartma tozunu ekleyin. Kaynar su içine filtreleri koyun. Yağ ve kirler hemen çözülmeye başlayacaktır. Filtreler çok kirliyse aynı işlemi yaptıktan sonra amonyak ekleyerek filtrelerinizin temizlendiğini göreceksiniz. Amonyağın keskin kokusundan kendinizi korumak için pencereleri açın ve bir maske takın.

YATAK İhtiyacınız olan malzemeler: 235 mL hidrojen peroksit, 3 yemek kaşığı kabartma tozu, Bir damla sıvı sabun Tüm malzemeleri bir sprey şişesine boşaltın ve çalkalayın. Kirli yüzeye püskürttükten sonra yüzeyin kurumasını bekleyin. daha sonra elektrik süpürgesiyle kalıntıları temizleyin.

FIRIN Bir kase içine amonyak koyun ve bir gece bu şekilde fırının içinde kapalı bir şekilde bekletin. Bir bez yardımıyla fırını iyice temizleyin. Amonyağın kötü kokusu nedeniyle sabah mutfağı havalandırmayı ve temizlerken eldiven kullanmayı unutmayın.

ÇAYDANLIK Çaydanlıktaki kireç kalıntılarından kurtulmak için çaydanlığın yarısına kadar su doldurun ve içine bir miktar sirke koyun. Sirkeli suyu kaynattıktan sonra çaydanlığı yıkayın.

KLOZET Tuvalet temizliği için de sirkeyi kullanabilirsiniz. Unutmayın sirke dezenfektandır.

MİKROFİBER KOLTUK TEMİZLİĞİ Bir miktar izopropil alkolü süngere dökün ve kirli yüzeyi temizleyin. Kötü kokuları ortadan kaldırmak için çamaşır sodası da kullanabilirsiniz.