Bu temizlikçinin aylık kazancı dudak uçuklatıyor!

Temizlikçinin giydiği kıyafet de fiyatın belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Peki sizce sınır tanımayan temizlikçi ayda ne kadar kazanıyor? İşte cevabı...

Böyle temizlikçi görülmedi!

1 / 20 Avustralya'da yaşayan 28 yaşındaki temizlikçi kadın, çıplak bir şekilde temizlik yaparak yılda 57,000 pound yani yaklaşık 500.000 TL kazanıyor.

2 / 20 Queensland merkezli 'Bare All Cleaning Service' için çalışan 28 yaşındaki kadın, haftada sadece 16 saat çalışarak yılda 57,000 pound kazanıyor.

3 / 20 Daha önce de düzenli bir temizlikçi olarak çalışan kadın, bu işi yaparak hem iş gücünü yarı yarıya indirdi hem de yıllık gelirini ikiye katladı!

4 / 20 "Çıplak olmayı seviyorum ve içerdiğim cildin tadını çıkarıyorum, bu yüzden işi gerçekten çok seviyorum.

5 / 20 28 yaşındaki bekar anne, müşterilerinin hepsinin saygılı olduğunu ve belli temel kuralların olduğunu belirterek: Çoğu sadece sohbet etmek ve öylece izlemek istiyor, kaba davranan ya da taciz eden kimse bu güne dek olmadı.

6 / 20 Bare All Cleaning Service'in kurucusu Brett Jones, müşterilerin personele dokunması gibi yasakların olduğunu söyledi ve ekledi: Temizlikçilerimiz temizlikten başka bir şey yapmayacaklar. Çıplak olabilirler ama kesinlikle cinsel etkinlik yoktur. Olmayacaktır. Bu tamamen sıradan bir görevi, eğlenceli hale getirmekle ilgilidir. Çoğu insan, temizlikçi gelince evi terk etmek istiyor, ama biz kalmalarını ve daha misafirperver davranmalarını istiyoruz.

7 / 20 Çalışırken giyecekleri giysi bile ödenecek ücreti etkilemektedir.

8 / 20 Müşteriler, web sitesi aracılığıyla; ödeme detaylarına gelmeden kendilerini çok iyi tanıtan bir form doldurur, asla kuralları çiğnemeyeceğine dair imza atar ve rezervasyon yapar. Eğer bir sorun olursa devreye girecek hızlı bir güvenlik sistemi vardır.

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13 / 20 SOKAK SATICISINI ZENGİN ETTİ Tayvan'da iflasın eşiğinde olan sokak satıcısının aklına bir gün ilginç bir fikir geldi. Bir günlüğüne garson olarak model kiralayıp iş yerinde çalıştıran satıcı deyim yerindeyse köşeyi döndü.

14 / 20 Little Peach yani 'Küçük Şeftali' lakaplı manken dükkanda çalışmaya başlar başlamaz müşteriler kuyruğa girdi.

15 / 20 Tayvan'daki Beitun Bölgesi'nde bulunan yemek standı atıştırmalık kırmızı et çeşitleriyle tanınıyor.

16 / 20 Küçük Şeftali'den yiyecek almak için sıraya giren Tayvanlı müşteriler uzun kuyruklara rağmen oldukça sabırlı görünüyorlar ve gülümsüyorlar.

17 / 20 Bazı müşteriler et konusundaki yeteneklerini sergileyen Vivi'nin elini sıkıp fotoğraf çektirmek istediler.

18 / 20 Güçlü karizmasıyla ve seksi vücuduyla bölgede olay olan Vivi bazı meraklı müşterilerin sözlü tacizlerine de maruz kaldı. Ama bu tacizler hoşgörüyle yatıştırıldı.

19 / 20 Taiwan Gazetesi'ne göre Vivi modellik kariyerine dükkana yardım amacıyla durdurabilir.