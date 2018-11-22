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Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

Bursa'da merinos Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Bursa Vakfı Kültür Merkezi'nde 'dua taneleri' isimli tespih sergisi açıldı. Toplamda 163 tespihin yer aldığı sergide özenle hazırlanmış tespihler de bulunuyor. Bir ay boyunca sergilenecek tespihlerin arasında görüntüsü kadar fiyatıyla göz dolduran tespihler de yer alıyor.

35 yıllık tespih sanatkarı ve koleksiyoner tarafından hazırlanan fil dişinden yapılmış tespih de bunlardan biri. Osmanlı motifleri ve Allah'ın adının 14 ayarlık altın telle çakılarak yazıldığı tespih, büyük ilgi görüyor. Peki el emeğiyle hazırlanmış bu tespihin fiyatı ne kadar dersiniz?

Bursa'da tespih sergisi açıldı

Fil dişinden yapılan ve üzerinde Allah'ın 99 isminin yazılı olduğu tespih 15 bin dolardan alıcı bekliyor.
Merinos Kongre ve Kültür Merkezi`nde bünyesindeki Bursa Vakfı Kültür Merkezi'nde "Dua taneleri" isimli tespih sergisi açıldı.
Sergide Hüseyin Çelik, İbrahim Karaerkek ile koleksiyoner Turgut Çakar, Hüseyin Hüsnü Abaş, Ömer Yıldız, Hidayet Ergün, Hüseyin Şanlı ve merhum İbrahim Benlioğlu'na ait 163 tespih bir ay boyunca sergilenecek.
35 yıllık tespih sanatkarı ve koleksiyoner Hüseyin Çelik'in el emeği ile fil dişinden yaptığı, üzerinde Osmanlı motifleri ve Allah'ın adının 14 ayarlık altın telle çakılarak yazıldığı tespih büyük ilgi gördü.
Çelik, bu tespihin fiyatının 15 bin dolar olduğunu söyledi.
Sergiye 30 adet tespih getirdiğini ifade eden Çelik, “Getirdiğimiz tespihleri sergiliyoruz. El işi tespihler bunlar. Burada 1 ay boyunca sergilenecek. Yaptığımız ürünler ticari maksatlı. İsteyen olursa satarız. Ortalama fiyatlar 500 ile 15 bin dolar arasında.
Tek tespih olarak değişiyor. 15 bin dolar olan tespih fil dişinden. Üzerinde 40 günlük emek var. Üzerindeki Osmanlı motifleri tamamen elle yapıldı.
Ayrıca o tespihte kabartma olarak esmâ-i hüsnâ yazılı. Yazılan kabartmalarda 14 ayarlık altın telle çakıldı” dedi. (İHA)
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tesbih Bursa

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