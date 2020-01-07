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  4. Bu testi geçen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin temizlikçisi olabilir!

Bu testi geçen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin temizlikçisi olabilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

İngiliz kraliyet ailesinin yanında işe girmek deveye hendek atlatmaktan daha zor. Çok sayıda araştırmadan ve incelemeden geçip son aşamaya geldiğiniz de ise sizi bir de dikkat testi bekliyor. Çoğu kişinin geçemediği bu testi de geçerseniz eğer sarayda işe başlayabilirsiniz. İşte o inanılmaz dikkat testi...

İngiliz kraliyet ailesi tüm dünyada merak ve ilgiyle takip edilen ailelerin başında geliyor. Evliliklerinden skandallarına, doğumlarından kavgalarına kadar her yaptıkları tüm dünya genelinde haber oluyor. Yakın zamanda ailenin işe alım konusunda nasıl davrandıklarına dair küçük bir detay kamuoyu ile paylaşıldı. Eğer Kraliçe 2. Elizabeth’in sarayında temizlik görevlisi olarak işe girmek istiyorsanız bu küçük ayrıntıya çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor.

ARANAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK: DİKKAT

Sandringham Sarayı’nda işe alım bölümünün başkanı olan Tracey Waterman, saraya alınacak temizlik görevlisinin çok ince bir dikkat testinden geçirildiğini anlattı. Onlar için bir temizlik görevlisinin detayları fark edebilmesi aranan en önemli özelliklerden biri.

“Bu konuda olağanüstü yetenekli olması gerekiyor adayın. Bunun için geçilmesi gereken test ise odadaki ölü sineği bulmak. Bu sinek odanın herhangi bir yerine, halının üzerine ya da şöminenin önüne bilerek konuluyor. Temizlik görevlisi adayının bu sineği fark etmesi gerekiyor. Üstelik sadece bu da yeterli değil. Sineği fark edip eğilerek onu bulunduğu yerden alması gerekiyor.”

10 ADAYDAN SADECE 5'İ SİNEĞİ BULABİLİYOR

Waterman’ın söylediğine göre 10 adaydan sadece yarısı ölü sineği bulabiliyor. Geri kalanı fark etmiyor, bu sebeple detaylara gereken önemi vermediği için de işe alınmıyor. Kraliçe’nin temizlik görevlileri haftada 7 gün çalışıyor ve karşılığında aylık bin 228 sterlin alıyorlar.

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