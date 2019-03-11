AYDIN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu topraklar ve bu millet dualı bir millettir. Onun için hiç kimse endişe etmesin bugünden daha güçlü olacağız. Yarınlara umutla bakacağız." dedi.

Koçarlı ilçesinde Adnan Menderes Müzesi temel atma töreninde konuşan Soylu, müzenin yapılamasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Müzenin yapımının aslında Menderes'in idam edildiği 17 Eylül 1961'de başladığını vurgulayan Soylu, "O noktadan bu noktaya gelmek hiç kolay olmadı. Merhum Adnan Menderes'i aramızdan aldıkları o tarihten itibaren O'na ait bütün izleri silmeye başlamışlardı. Arşivlerden görüntülerini ve fotoğraflarını sildiler. Bırakın bir müzesini açmayı hayal etmeyi yıllar yılı mezarını dahi ziyaret etmeye izin vermediler. Bu ülkeye 10 yıl hizmet etmiş bir başbakanı hem idam ettiler hem de kimsenin uğramadığı bir adaya defnettiler. Allah razı olsun rahmetli Turgut Özal sayesinde ona kavuşabildik." diye konuştu.

Menderes'in kasasına kadın iç çamaşırları koyup onu fotoğraf çekip bir başvekilden bir sapkın çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, Menderes'i idam edenlerin adlarını kimsenin anmadığını dile getirdi.