HABER

"Bu topraklar ve bu millet dualı bir millettir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bu topraklar ve bu millet dualı bir millettir. Onun için hiç kimse endişe etmesin bugünden daha güçlü olacağız. Yarınlara umutla bakacağız" - "Bu topraklar çok sıkıntı ve çok haksızlık gördü. Ama bu toprakların ve milletin özelliği var. Ne kadar haksızlık görürse görsün onu Allah'a havale eder. Kendisi kula haksızlık etmez. Bu topraklar bu medeniyet böyle bir medeniyettir"

AYDIN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu topraklar ve bu millet dualı bir millettir. Onun için hiç kimse endişe etmesin bugünden daha güçlü olacağız. Yarınlara umutla bakacağız." dedi.

Koçarlı ilçesinde Adnan Menderes Müzesi temel atma töreninde konuşan Soylu, müzenin yapılamasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Müzenin yapımının aslında Menderes'in idam edildiği 17 Eylül 1961'de başladığını vurgulayan Soylu, "O noktadan bu noktaya gelmek hiç kolay olmadı. Merhum Adnan Menderes'i aramızdan aldıkları o tarihten itibaren O'na ait bütün izleri silmeye başlamışlardı. Arşivlerden görüntülerini ve fotoğraflarını sildiler. Bırakın bir müzesini açmayı hayal etmeyi yıllar yılı mezarını dahi ziyaret etmeye izin vermediler. Bu ülkeye 10 yıl hizmet etmiş bir başbakanı hem idam ettiler hem de kimsenin uğramadığı bir adaya defnettiler. Allah razı olsun rahmetli Turgut Özal sayesinde ona kavuşabildik." diye konuştu.

Menderes'in kasasına kadın iç çamaşırları koyup onu fotoğraf çekip bir başvekilden bir sapkın çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, Menderes'i idam edenlerin adlarını kimsenin anmadığını dile getirdi.

Soylu, "27 Mayıs darbesini gerçekleştirenlerin, onlara akıl verenlerin, onlara hukuk tercümesi yapanların isimleri halen bazı üniversitelerin sınıflarında ve salonlarında var. Buradan İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Onların isimlerini salonlarında tutanlar kendi ayıplarıyla baş başadırlar. Bu ülkenin başvekilini idam edenlere ruhsat verenlerin hala hukuk adamı nosyonuyla kendi sınıflarında, amfilerinde isimlerini tutanlar bilim adam değil kör cahildirler. Cesaretsiz, pısırık insanlardır. Tarihini bilmeyen, anlamını bilmeyen insanlardır." ifadelerini kullandı.

Menderes'le, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik'i de rahmetle andığını belirten Soylu, "Bu topraklar çok sıkıntı ve çok haksızlık gördü. Ama bu toprakların ve milletin özelliği var. Ne kadar haksızlık görürse görsün onu Allah'a havale eder. Kendisi kula haksızlık etmez. Bu topraklar bu medeniyet böyle bir medeniyettir." diye konuştu.

Türkiye'yi köklerinden kopartmak istediklerine işaret eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Başaramadılar. Rahmetli Menderes'in ezanı 1,5 ay içinde aslıyla buluşturmasının temel sebeplerinden biri budur. İlk mevlit radyodan Menderes zamanında okundu. Büyük tartışmalar oldu. Bu millet büyük adımlar attı. ABD 'bir baraj yapacaksın' dedi. O 21 baraj kazandırdı bu ülkeye. Bu topraklara çelme atmaya çalışanlar hep küçük düşündüler. Hiç geleceğimizi düşünmediler. Bu nesiller çok çekti. Biz gelecekler nesillerin çekmesini istemiyoruz. Pürüzsüz bir Türkiye istiyoruz. Herkesin kendini ifade ettiği, etrafımızdaki coğrafyada herkesin bize dönüp umut olarak baktığı bir Türkiye istiyoruz."

Menderes'in bıraktığı emaneti aynı anlayışla devam ettireceklerinin altını çizen Soylu, "Bu topraklar ve bu millet dualı bir millettir. Onun için hiç kimse endişe etmesin bugünden daha güçlü olacağız. Yarınlara umutla bakacağız. Çocuklarımız daha özgür, hür ve bağımsız olacaklardır. Güçlü bir Türkiye'ye hep birlikte gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Müzenin hem mütevazı hem de asaletli olacağına değinen Soylu, projenin bütün paydaşlarına teşekkür etti.

Müze açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, merhum Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?İstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?
İBB Meclisi'nin son toplantısı gerçekleştiİBB Meclisi'nin son toplantısı gerçekleşti
Bilal Erdoğan Antalya’da cami açılışına katıldıBilal Erdoğan Antalya’da cami açılışına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Adnan Menderes müze tören

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te seyir halindeki tırda yangın

Ekmek teknesi gözleri önünde yandı! 'Ocağımız battı'

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Eşyalı evini soyan kiracısının fotoğraflarını afiş yaparak ifşa etti

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.