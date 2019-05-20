SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Bu topraklarda devlete uzanan elleri kıracağız, dilleri de keseceğiz." dedi.

Siirt Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Polisevinde şehit aileleri için düzenlenen iftar programında konuşan Vali Atik, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi.

Bu topraklar uğruna binlerce şehit verildiğini belirten Atik, "Acımız, derdimiz, davamız bir. Davamız vatan. Yeri gelecek hepimiz bu vatan, bu bayrak, bu devlet uğrunda şehit olacağız. Çünkü bu topraklar kolay vatan olmadı. Yaşadığımız toprak parçasını vatan kılan şehitlerimizin, sizlerin canparelerinin bu topraklara akıttığı kandır." dedi.

Eruh ilçesi kırsalında 3 gün önce 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın şehit olduğunu anımsatan Atik, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Sizler müsterih olun, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Hesabını çok ağır bir şekilde soracağız. Sizlerin canını yakanlara inanın bu dünyayı cehenneme çevireceğiz, biz buna ant içtik." diyen Atik, güvenlik güçlerinin dağları teröristlere dar ettiğini vurguladı.