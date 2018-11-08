HABER

"Bu topraklarda Türkçesiz kalamayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin: - "Türkçe, dünyanın görkemli dillerinden biri. 5 kıta, 67 coğrafya ve 78 dil çevresiyle ilgili bir dilden söz ediyorum. Bu topraklarda Türkçesiz kalamayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor" - "Şimdi çocuk yayıncılığı çok ticari bir alan Türkiye'de. Türkçesiz, sanatsız, pedagojik ve görsel değeri olmayan, estetik ölçütlere aykırı yayınlarla bu ülkenin çocukları ne yazık ki oyalanıyor" - "Ana akım çocuk edebiyatının dünyada hangi ölçütler üzerine gerçekleştiğini bilmeden çocuk edebiyatı ile ilgili bir değerlendirme yapamayız"

İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Gündemi" başlıklı etkinlikte konuştu.

Şirin, vakfın Sultanahmet'teki binasında gerçekleştirilen programda, çocuk edebiyatı çalışmalarına bir vefa ödevi olarak baktığını söyledi.

Kendi yazılarının "Hareket", "Türk Edebiyatı Dergisi", "Mavera" ve "Töre" gibi birçok dergide yayımlandığını aktaran Şirin, Türkiye'de çocuk edebiyatı çerçevesinde ilk yıllıkları 1987'de yayımladıklarını ifade etti.

Şirin, çocuk edebiyatının önceden ticari bir alan olmadığına işaret ederek, "Şimdi çocuk yayıncılığı çok ticari bir alan Türkiye'de. Türkçesiz, sanatsız, pedagojik ve görsel değeri olmayan, estetik ölçütlere aykırı yayınlarla bu ülkenin çocukları ne yazık ki oyalanıyor. Dönem edebiyatı, yazarlar ve eserler bağlamında incelendiği için Türk edebiyatıyla ilgili tarih büyük oranda yazılmıştır ama Türkiye'de henüz Türk çocuk edebiyatı tarihi yazılamamıştır." diye konuştu.

- "Ninniler Türkçenin ilk edebiyat sütü"

Geleneksel çocuk edebiyatının bilinmediği yorumunu yapan Şirin, "Türk ninnilerinin makamı hicazdır, ritmi sofyandır ve her anne ninni söylemek gibi bir çocuk ödevi ile karşı karşıyadır. Bunun için de biyolojik anne olmak şart değil, babalar da söyleyebilir. Çünkü ninnileri Türkçenin ilk edebiyat sütü olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Şirin, Türkiye'de modern çocuk edebiyatının ana akım çocuk edebiyatı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ana akım çocuk edebiyatının dünyada hangi ölçütler üzerine gerçekleştiğini bilmeden çocuk edebiyatı ile ilgili bir değerlendirme yapamayız. Çocuk edebiyatı alanı kültürel bir alandır ve edebiyata ilişkindir. 'Edebiyatı kavrayış' ortaya çıkmadan çocuk edebiyatına yönelmek mümkün değildir. Başta edebiyat-çocuk edebiyatı ilişkisi olmak üzere temellendirilmesi gereken bir kültürel alandır. Bu kültürel alanın üzerinde hala çok fazla durulmuş ve çalışılmış değil."

- "Türkçenin köken bilim sözlüğü hazırlanmadı"

Türkiye'de örgün eğitim sistemi yapılandırılırken geleneksel çocuk edebiyatının yok sayıldığını vurgulayan Mustafa Ruhi Şirin, "Ben de çocuk edebiyatına bir ödev ahlakı ile yıllarımı verirken kendimi hep bir öğrenci olarak düşündüm. Çocuk alanı sadece medeniyetin, kültürün zihin temelleri ile ilgili değil, aynı zamanda pedagojik değerleriyle de çok önemli ve belirleyicidir. Hiç mi pedagojimiz yok? Garabet bir pedagojimiz var tabii ama bunun kültür ve medeniyetimize ait çocuk bakışını ne kadar içerdiği dünden bugüne tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

Şirin, çocuğa yönelik var olan medeniyet dilinin yitirildiğini anlatarak, "Türkçe hala tam olarak öğretilemiyor. İngilizce gibi melez bir dilin bile köken bilim sözlüğü var ama Türkçenin köken bilim sözlüğü hazırlanmadı. Türkçe, dünyanın görkemli dillerinden biri. 5 kıta, 67 coğrafya ve 78 dil çevresiyle ilgili bir dilden söz ediyorum. Sözlüğün hazırlanma durumunda, Türkçenin tarihi seyri içerisinde tüm kazanımları ortaya çıkacak. Bu topraklarda Türkçesiz kalamayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

PARTNERÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktıÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktı
33,5 kiloluk bal kabağı33,5 kiloluk bal kabağı
'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Vakfı Mustafa Ruhi Şirin Türk Edebiyatı Vakfı Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Gündemi

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.