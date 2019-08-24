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"Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı: - "Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var. Malazgirt Zaferi'nin iyi anlamlandırılması gerekir. Çünkü unutturduğunuzda hafızanızı ve kimliğinizi kaybedersiniz" - "Bu coğrafya insanının Malazgirt ruhuyla yetişmesi lazım. Yetiştirmediğinizde bu coğrafyadan Malazgirt'in çocukları, torunları, Alparslan'ın ve askerlerinin torunları birbirine düşen, süper devletlerin fitnesine kapılmış maşalar haline dönüşebilir"

İBRAHİM YALDIZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, "Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var. Malazgirt Zaferi'nin iyi anlamlandırılması gerekir. Çünkü unutturduğunuzda hafızanızı ve kimliğinizi kaybedersiniz." dedi.

Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malazgirt'te 948 yıl önce yaşanan büyük zaferin yıl dönümünün her yıl görkemli etkinliklerle kutlandığını anımsattı.

Malazgirt Zaferi olmadan Orta Doğu, Anadolu ve Rumeli'de bir Müslüman Türk ya da İslam varlığından söz etmenin mümkün olmayacağını belirten Arabacı, bu nedenle bu önemli günün iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Devrin süper gücü Bizans'a karşı büyük bir zaferin kazanıldığını anlatan Arabacı, az bir kuvvetle güçlü bir düşmanı mağlup etmenin sıradan bir çabanın, emeğin sonucu olmadığını ifade etti.

- "Malazgirt Zaferi milletin evlatlarını bütünleştirdi"

Zaferin kökeninde eski Türklerden bu yana devam eden "Alplik" ile İslam medeniyetiyle buluşan "Erenlik" ruhu, düşüncesi ve eğitiminin yattığını aktaran Arabacı, şunları kaydetti:

"Küçük yaşlarda muharebelerde bulunan Sultan Alparslan, aldığı eğitimin fiilen uygulamasını yapmıştır. Alplik, küçük yaşta sadece kılıç kullanma, ok atma, ata binme değil, ruh iklimi yönünden de mert, cesur, güvenilir, yardımsever, insanlara güven ve huzur veren bir zihniyet dünyasıyla yetiştirilir. Malazgirt Meydanı'nda cuma namazından sonraki Alparslan'ın tavrı, yaptığı işler ve söylediği sözler incelendiğinde, o Alperen ruhunun öne çıktığı gözüküyor. Zaferi, bu yönüyle değerlendirmek lazım. Malazgirt Zaferi, bu milletin evlatlarını 'Alplik' ve 'Alperenlik' duygusu etrafında bütünleştirdi. Anadolu'nun kapılarını açan, bu coğrafyayı vatan haline getiren ve devrin süper gücüne karşı kazanılan büyük zaferin gerisinde birlik ruhu var."

Bugün Anadolu ve İslam coğrafyasına bin yıl öncesindeki gibi saldırıların olduğunu, Orta Doğu, Suriye, Irak ve Filistin'den Doğu Türkistan'a kadar her yerde Müslümanların kanının aktığını belirten Arabacı, birlik ruhuna sahip olmaları, yüce değerleri öne çıkarmaları ve dayanışmaları halinde Müslümanların yenemeyeceği bir gücün bulunmadığına dikkati çekti.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin bu vatanı yücelteceğini, büyütüp geliştireceğini vurgulayan Arabacı, şöyle devam etti:

"Alparslan'ın ruhunun, alpliğinin ve yiğitliğinin gençlerimize aktarılması ve tanıtılması lazım. Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var. Malazgirt Zaferi'nin iyi anlamlandırılması gerekir. Çünkü unutturduğunuzda hafızanızı ve kimliğinizi kaybedersiniz. Hafıza, insanın kimliğidir. Tarih, dayandığımız temel ve köklerimizdir. Köklerden beslenmediğinizde ve hafızanızı yitirdiğinizde, toplum olarak beslendiğiniz kaynaklarla bağınızı kesmiş olursunuz. Köklerle bağını kesen bir toplum, canlı olarak varlığını devam ettiremez."

- "Bu coğrafya insanının Malazgirt ruhuyla yetişmesi lazım"

Malazgirt Zaferi'nin, kuru tarihi bir vaka olarak anlatılmaktan çıkarılarak, anlam dünyasına ve ruh iklimine girilmesi gerektiğini kaydeden Arabacı, bunun için Malazgirt'i anlatan hikayelerin, romanların, belgesellerin ve filmlerin çoğaltılması gerektiğine işaret etti.

Büyük zaferin kazanıldığı coğrafyanın bugünün süper devletlerinin yeni fitne merkezleri haline getirilebileceğini ifade eden Arabacı, "Zaten öyle bir acı süreç gözüküyor. Çünkü ruh köklerinizi kaybettiğinizde birilerinin maşası ve kullandığı alet olmanız kolaylaşıyor. Bu coğrafya insanının Malazgirt ruhuyla yetişmesi lazım. Yetiştirmediğinizde bu coğrafyadan Malazgirt'in çocukları, torunları, Alparslan'ın ve askerlerinin torunları birbirine düşen, birbiriyle vuruşan, süper devletlerin fitnesine kapılmış maşalar haline dönüşebilir. Onun için Malazgirt'e farklı bir kıvamda yaklaşılması ve ruh ikliminin yaşatılması lazım." diye konuştu.

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