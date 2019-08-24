İBRAHİM YALDIZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, "Bu toprakların mayasında Malazgirt Zaferi var. Malazgirt Zaferi'nin iyi anlamlandırılması gerekir. Çünkü unutturduğunuzda hafızanızı ve kimliğinizi kaybedersiniz." dedi.

Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malazgirt'te 948 yıl önce yaşanan büyük zaferin yıl dönümünün her yıl görkemli etkinliklerle kutlandığını anımsattı.

Malazgirt Zaferi olmadan Orta Doğu, Anadolu ve Rumeli'de bir Müslüman Türk ya da İslam varlığından söz etmenin mümkün olmayacağını belirten Arabacı, bu nedenle bu önemli günün iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Devrin süper gücü Bizans'a karşı büyük bir zaferin kazanıldığını anlatan Arabacı, az bir kuvvetle güçlü bir düşmanı mağlup etmenin sıradan bir çabanın, emeğin sonucu olmadığını ifade etti.

- "Malazgirt Zaferi milletin evlatlarını bütünleştirdi"

Zaferin kökeninde eski Türklerden bu yana devam eden "Alplik" ile İslam medeniyetiyle buluşan "Erenlik" ruhu, düşüncesi ve eğitiminin yattığını aktaran Arabacı, şunları kaydetti: