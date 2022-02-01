Bu trendi kaçırmayın! İşte 2022’nin süper içeceği

Patates; her yemeğin yanında yer alsa çoğu kişinin yine de sıkılmayacağı yiyeceklerin başında gelir. Haşlaması, kızartması, püresi, yemeği... Şimdi de patates sütü olarak karşımıza çıkıyor. Her haliyle nesiller boyu damaklarımızı şenlendiren patates, artık süt halinde de tüketilebiliyor.

SAĞLIKLI BİR ALTERNATİF

Potasyumdan zengin, selenyum kaynağı, sodyumdan düşük olması nedeniyle kalp damar sağlığını korur ve tansiyon hastalığında faydalı olan patates hem ekonomik hem de sağlıklı.

Öte yandan patates sütü; badem sütü, soya sütü, yulaf sütü gibi seçenekleri de bulunan vegan tüketicilere yeni bir alternatif olarak da ilgi görüyor.

PATATES SÜTÜ TARİFİ

Patatesleri küp küp bölün ve haşlamak için tencereye atın. Haşlanmış patatesleri ve tencereden ayırdığınız patates suyunu blendera ekleyin ve yaklaşık 5 dakika yüksek devirde karıştırın.

Ardından patates karışımını tülbentten geçirerek pürüzsüz bir sıvı elde edin. En az iki saat soğuduktan sonra süt içilecek kıvama ulaşacaktır.

