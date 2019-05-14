Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

"Büyüklerimizden aldığımız bilgilere göre, burada Osmanlı döneminden bir medrese olduğu, Arap Dede’ninde bu medresenin görevlisi olduğu biliniyor. Halkımız burayı ziyaret ediyor. Türbenin üzerine apartman dikilmiş. Bu da ziyaretçileri şaşırtıyor." (DHA)