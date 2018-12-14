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Bu tutkusu herkesi şaşırtıyor: Balonla seks

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 14.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir kadının ilginç fetişi duyanları hayrete düşürüyor. Kadının en büyük tutkusu uzun yıllardır değişmedi; balonlarla seks!

Bu tutkusu herkesi şaşırtıyor: Balonla seks

Şu sıralar anne adayı olan Maggy Berloon isimli kadın, yıllar önce balonlarla 'pofuduk ve eğlenceli' bir girişimde bulunmuş. Şu sıralar 31 yaşında olan kadının balonlara olan düşkünlüğü yıllardır değişmemiş.

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YATAĞA ÜÇÜNCÜ OLARAK BALON ALIYOR

Öyle ki, eşi Jan ile evlendikten sonra bile üçüncü olarak seks hayatlarının bir parçası olmuş balonlar.

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SEKS OYUNCAĞI OLARAK KULLANIYOR

Genç kadın balonları bazen seks oyuncağı olarak kullandığını bazen de partneriyle üzerinde seks yaptığını söylüyor.

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HER AN PATLAYABİLİR KORKUSU

Maggy insanların balonun her an patlama ihtimalinden dolayı panik yaptığını ve bu paniğin cinsel hazla birleşince daha üst boyutlara ulaştığını söylüyor.

PARTNERBoşanmanın perde arkasıBoşanmanın perde arkası
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Anahtar Kelimeler:
balon seks seks oyuncağı cinsel ilişki

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