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Bu tuvalete giren, duvara not yazmadan çıkmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

BURSA'da tarihi surlarda bulunan bir kafenin tuvaleti, farklı konseptiyle dikkat çekiyor.

İsmail Hakkı SEYMEN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da tarihi surlarda bulunan bir kafenin tuvaleti, farklı konseptiyle dikkat çekiyor. Saç düzleştirici, fön makinesi, makyaj malzemesi ve ayakkabı fırçası gibi çeşitli alet ve malzemeler bulunan tuvaleti kullananlar, duvarlara not, hatıra defterine de düşüncelerini yazabiliyor. ​Bursa tarihi surlarda bulunan Yamaç Kafe'deki tuvalet, ilginç konsepti ve müşterilerine sunduğu hizmetle dikkat çekiyor. Kullanabilmek için 1 lira 40 kuruş ödeyen kişiler, içeride saç düzleştirici, fön makinesi, makyaj malzemesi, ayakkabı fırçası gibi çeşitli hizmetlerden yararlanabiliyor. Müşteriler ayrıca duvarlara duygu ve düşüncelerini yansıtan not bırakabiliyor ya da hatıra defterini düşüncelerini yazabiliyor. Tuvaleti kullananlar, diğer müşterilerin yazdığı notları, özlü sözleri okuma fırsatı buluyor. Tuvaletin işletmecisi Can Mert Filiz (26), "Burada müşterilerimizin kullanabileceği her şey var. Saç düzleştiricisi, fön makinesi, makyaj malzemesi, ıslak mendil gibi her şey mevcut. İçeri giren arkadaşlar hatıra olarak not bırakıyorlar, biz de bu notlar aracılığıyla birçok arkadaşımızdan teşekkür alıyoruz. En çok da sevgililerinin isimlerini yazıp tarih atanlar oluyor. Biz ilk önce yeşil çam hatırası astık, bir gün bir müşterimiz onun üzerine not bırakmış, onun üstüne birkaç müşteri daha not bıraktıktan sonra biz oluruna bıraktık, şimdi gelen müşteriler not bırakıyor. Biz de bunu geliştirerek hatıra defteri yaptık, ilgi gördü ve 3 hatıra defteri doldu. Tuvaleti kullanan arkadaşlar ihtiyaçlarını gördükten sonra önerilerini deftere döküp bize daha çok yardımcı olmaya çalışıyorlar" dedi.

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