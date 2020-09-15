Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı

7 Eylül'de meydana gelen olayda, özel bir numaradan aranan Suat Erol, kişisel verilerinin güncelleneceği yalanı ile telefonuna gelen mesajı tuşladı. Cep telefonu numarası dolandırıcılar tarafından başka bir numara ile değiştirilen Erol adına 60 bin TL kredi çekildi. Çekilen kredinin 57 bin 500 TL'si 20 dakika içerisinde başka bir hesaba aktarıldı. Dolandırıldığını fark eden Erol, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'TELEFONDAKİ KİŞİ BANA ADIMLA HİTAP ETTİ'

20 dakikada meydana gelen dolandırıcılık karşısında şaşkına dönen Erol, yaşadıklarını anlattı. Tüm kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini dile getiren Erol, "İş yerindeyken özel bir numara tarafından arandım. Kişisel verileri güncelleme adına özel bir bankanın genel müdürlüğü tarafından arandığım söylendi. Zamanımın olmadığını söyledim. Onlar da kısa bir zaman süreceğini söyleyince kabul ettim. Telefondaki kişi bana adımla hitap etti. Adımı, soyadımı, baba adımı, annemin kızlık soyadını, ikamet adresimi, telefonumun marka ve modeline kadar söyledi. 'Doğru mu?' diye sordu. 'Evet doğru' dedim ben de. İşlemin tamamlanması için telefonuma gelen kısa mesajdaki kodu tuşlamamı istedi. Gelen kodu tuşladım. Sonrasında bir kod daha geldi onu da tuşladım. Konuşmayı uzatınca o sırada çalıştığım için telefonu kapattım" dedi.