Bu üçlünün çözmediği sorun yok! Çok eski zamanlardan beri şifa oluyor

Limon suyu geleneksel tıpta terletici ve idrar söktürücü olarak, gargara, losyon ve tonik olarak kullanılır. Tuz, tıpkı su ve oksijen gibi vücut için de vazgeçilmezdir. Vücudunuzun normal çalışması için tuza ihtiyacı vardır ancak aşırı tuz kalpte strese neden olabilir. Normal sofra tuzu yerine Himalaya tuzu kullanmak daha iyidir. Karabiber de uzun süredir geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu kombinasyonun aşağıdaki rahatsızlıklarla mücadelede yardımcı olabilmesi şaşırtıcı değildir.

BOĞAZ AĞRISI

Bir bardak ılık suya 1 yemek kaşığı taze limon suyu, yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyerek boğaz ağrınızdan kurtulabilirsiniz. Bu sıvıyla gargara yapın.

SAFRA KESESİ TAŞLARI

Safra kesenizde bulunan sertleşmiş sindirim suyu birikintilerine safra taşı denir. Bu safra taşları ağrılı olabilir ve sindiriminize müdahale edebilir. Üç ölçek zeytinyağı ile 1 ölçek limon ve 1 ölçek karabiberi bir bardakta karıştırın. Bu karışımı iç. Bu bazen safra kesesi taşlarının hareket etmesine neden olabilir.