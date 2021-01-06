Bu üçlünün çözmediği sorun yok! Çok eski zamanlardan beri şifa oluyor

Limon suyu geleneksel tıpta terletici ve idrar söktürücü olarak, gargara, losyon ve tonik olarak kullanılır. Tuz, tıpkı su ve oksijen gibi vücut için de vazgeçilmezdir. Vücudunuzun normal çalışması için tuza ihtiyacı vardır ancak aşırı tuz kalpte strese neden olabilir. Normal sofra tuzu yerine Himalaya tuzu kullanmak daha iyidir. Karabiber de uzun süredir geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu kombinasyonun aşağıdaki rahatsızlıklarla mücadelede yardımcı olabilmesi şaşırtıcı değildir.
Bir bardak ılık suya 1 yemek kaşığı taze limon suyu, yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyerek boğaz ağrınızdan kurtulabilirsiniz. Bu sıvıyla gargara yapın.
Safra kesenizde bulunan sertleşmiş sindirim suyu birikintilerine safra taşı denir. Bu safra taşları ağrılı olabilir ve sindiriminize müdahale edebilir. Üç ölçek zeytinyağı ile 1 ölçek limon ve 1 ölçek karabiberi bir bardakta karıştırın. Bu karışımı iç. Bu bazen safra kesesi taşlarının hareket etmesine neden olabilir.
Sağlığınız iyi değilse, muhtemelen ağız ülserlerinden muzdaripsinizdir. Bunu iyileştirmek için, bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı Himalaya tuzu koyun ve karıştırın. Ağzınızı günde üç kez bununla çalkalayın, yaralarınız yakında kaybolacaktır.
1/4 çay kaşığı öğütülmüş karabiber, 2 yemek kaşığı limon suyu ve bir bardak suda bir yemek kaşığı bal. Bunu her sabah aç karnına içerseniz hızlı kilo vereceksiniz!
Limon mide bulantısını durdururken, mide bulantısı karabiberle yatıştırılabilir. Bu nedenle büyük bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı limon suyu ve bir çay kaşığı karabiberi karıştırın ve küçük yudumlarla yavaş yavaş için.
Limon soğuk algınlığı veya grip için harikalar yaratabilir. Yarım limonun suyunu ve kabuğunu büyük bir bardak kaynamış suya koyun. On dakika bekletin ve limon kabuğunu kupadan çıkarın. Daha iyi hissedene kadar bunu her gün için.
Okuyucu Yorumları 0 yorum