Bu ücretsiz eklenti ve uygulamalarla yabancı dil öğrenmek çok kolay!

Dil öğrenmek bazıları için oldukça keyifliyken bazıları için epey zor olabilir. Dolayısıyla herkesin öğrenme sürecinin farklı olduğu göz önüne alındığında kişiselleştirilmiş bir programa sahip olmanın önemi ortaya çıkar. Siz de ister ihtiyaç ister hobi olarak dil öğrenmek istiyorsanız size özel bir çalışma programı sunan ücretsiz uygulamaları ve eklentileri denemelisiniz.
DİL ÖĞRENMENİZİ KOLAYLAŞTIRACAK ÜCRETSİZ UYGULAMALAR/EKLENTİLER
Language Learning with Netflix (Eklenti)
Netflix'le bir taraftan dizi izleyerek keyifli bir şekilde vakit geçirirken diğer taraftan yabancı dilinizi geliştirmek ister misiniz? Bu ücretsiz Chrome uzantısı sayesinde izlemekte olduğunuz herhangi bir yapımın alt yazısını, hem ana dilinizde hem de öğrenmek istediğiniz dilde görüntüleyebilirsiniz. Şu anda yaklaşık 35 dilde hizmetlerini sağlayan bu uzantıyı Pro modunda da kullanabilirsiniz. Böylece öğrenmekte güçlük çektiğiniz kelimeleri kaydedebilirsiniz. Bu sözcükler, alt yazıda geçtiğinde ön plana çıkarılır ve bu sayede dilinizi geliştirebilirsiniz.
Busuu (Uygulama)
İngilizceden İtalyancaya, Lehçeden Japoncaya 12 farklı dilde eğitim olanağı sunan Busuu, hem Android hem de iOS telefonlarda kullanım için uygundur. Ne zaman, ne kadar çalışmak istediğinizi belirttiğinizde size özel bir çalışma planı hazırlanır ve bu programa göre bildirimler alırsınız. Busuu, dil bilgisi ve kelime öğrenimini kolaylaştıracak özelliklere sahiptir. Üstelik, öğrenmek istediğiniz dili ana dili olarak konuşanlardan geri bildirimler alabilir, bu sayede konuşma becerilerinizi de geliştirebilirsiniz.
Voxy (Uygulama)
Dünyanın ilk kişiselleştirilmiş dil öğrenme uygulaması olan Voxy, İngilizce öğrenmek isteyenlerin ihtiyaçlarına göre bir program sunar. TEOFL'a hazırlananlar, seyahat edecek olanlar ya da ana dili İngilizce olan müşterilerle iletişim kuranlar gibi farklı öğrenme ihtiyaçları olan kişiler için kelime, dil bilgisi ve dinleme gibi kategorilerde eğitimler sağlar. Videolar ve ses kayıtları ile eğitiminizi pekiştirebilir, Voxy sayesinde ana dili İngilizce olan kişilerle iletişim kurarak akıcı bir şekilde konuşmayı ve kelimeleri doğru şekilde telaffuz etmeyi öğrenebilirsiniz.
Sesli Sözlük Dictionary (Eklenti)
20 dilde online sözlük ve çeviri hizmeti sunan Sesli Sözlük, Chrome eklentisi olan Sesli Sözlük Dictionary sayesinde kelime öğrenimini kolaylaştırır. Bu eklentiyi kullanmak ise çok kolay! Google Chrome'da İngilizce bir yazı okurken bilmediğiniz bir kelimeye denk geldiğinizde o sözcüğe çift tıklamanız yeterli. Sesli Sözlük, o kelimenin Türkçesini hemen size gösterir. Almanca ve Fransızca gibi dillerde de çeviri yapan eklentiyi birden fazla sözcüğü seçerek de kullanabilirsiniz.
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