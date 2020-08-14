Bu ücretsiz eklenti ve uygulamalarla yabancı dil öğrenmek çok kolay!

Dil öğrenmek bazıları için oldukça keyifliyken bazıları için epey zor olabilir. Dolayısıyla herkesin öğrenme sürecinin farklı olduğu göz önüne alındığında kişiselleştirilmiş bir programa sahip olmanın önemi ortaya çıkar. Siz de ister ihtiyaç ister hobi olarak dil öğrenmek istiyorsanız size özel bir çalışma programı sunan ücretsiz uygulamaları ve eklentileri denemelisiniz.

DİL ÖĞRENMENİZİ KOLAYLAŞTIRACAK ÜCRETSİZ UYGULAMALAR/EKLENTİLER

Language Learning with Netflix (Eklenti)

Netflix'le bir taraftan dizi izleyerek keyifli bir şekilde vakit geçirirken diğer taraftan yabancı dilinizi geliştirmek ister misiniz? Bu ücretsiz Chrome uzantısı sayesinde izlemekte olduğunuz herhangi bir yapımın alt yazısını, hem ana dilinizde hem de öğrenmek istediğiniz dilde görüntüleyebilirsiniz. Şu anda yaklaşık 35 dilde hizmetlerini sağlayan bu uzantıyı Pro modunda da kullanabilirsiniz. Böylece öğrenmekte güçlük çektiğiniz kelimeleri kaydedebilirsiniz. Bu sözcükler, alt yazıda geçtiğinde ön plana çıkarılır ve bu sayede dilinizi geliştirebilirsiniz.