"Bu ülkede birlikte üretip, hakça bölüşmek istiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Biz bu ülkenin adalet ve hukuk isteyen insanlarıyız. Biz bu ülkenin topraklarında birlikte üretip, hakça bölüşmek istiyoruz." dedi.
Sarıbal, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Kültürpark'taki bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Bayramların kendine özgü güzelliklerinin olduğunu vurgulayan Sarıbal, "Küskünlüklerin, yabancılaşmanın giderildiği, iyiliğin ve güzelliğin öne çıktığı, dostların birbirlerini hatırladığı günlerdir bayramlar bizim geleneklerimizde. Bayramlarımız böyle olmalı zaten." diye konuştu.
Sarıbal, özgürlük, hukuk, adalet ve demokrasinin önemini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Biz, bu ülkenin yurtseverleriyiz. Biz bu ülkenin özgürlük isteyen partisiyiz. Biz bu ülkenin dayanışma ve kardeşlik isteyen partisiyiz. Biz bu ülkenin adalet ve hukuk isteyen insanlarıyız. Biz bu ülkenin topraklarında birlikte üretip, hakça bölüşmek istiyoruz. Biz bu topraklarda yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük diyoruz."
Bayramlaşma törenine bazı milletvekilleri ve partililer de katıldı.
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