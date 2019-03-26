MERSİN (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu ülkede istikrarsızlık olursa biz ağlarız. Bu ülkenin yönetsel istikrara ihtiyacı var. Ülkemiz yeni bir seçim süreci yaşıyor, yerel seçimler. Birileri buna ilişkin 'ya bunun aşağıyla yukarının ilişkisi yok, bu farklı bir şey.' diyor. Ben hiç öyle görmeyenlerdenim." dedi. Yalçın, Memur-Sen Mersin Şubesince Dia Center'de düzenlenen Mersin Buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, sendika üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kıymetli bulduklarını belirten Yalçın, istikrar açısından son derece önemli olduğunu aktardı. İstikrarlı zeminde garantide olacaklarını vurgulayan Yalçın, "İstikrarsızlık, bu ülkede rant sahiplerine yarar. İstikrarsızlık bazen birilerinin felaketi, birilerinin selametidir. Bizim felaketimiz olur ama birilerinin selameti olur. Sermaye bir uçta birikir. 28 Şubat'ta 381 milyar dolayı hortumlayan, kursaklarına indirenler hala aramızda kesiyorlar. Hesabı sorulmadı onlara ama biz kaybettik çünkü biz şirketi olan insanlar değiliz. Bizim hanımız, hamamımız, sarayımız, ticaret hanemiz yok. Bizim bonolarımız yok. Bizim bordrolarımız var. Sabit gelirliyiz. Ülkede dolar, kur oynar. Bizim aklımız oynar." diye konuştu.

Ülkedeki en önemli şeyin istikrar olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti: "Bu ülkede istikrarsızlık olursa biz ağlarız. Bu ülkenin yönetsel istikrara ihtiyacı var. Ülkemiz yeni bir seçim süreci yaşıyor, yerel seçimler. Birileri buna ilişkin 'ya bunun aşağıyla yukarının ilişkisi yok, bu farklı bir şey.' diyor. Ben hiç öyle görmeyenlerdenim. 7 Haziran'dan sonra sivil toplum kuruluşları olarak siyasi liderlerle bir araya geldik. TOBB başkanı tarihe geçen bir cümle söyledi 'Bütün yatırımlar durdu. Dışarıdaki firmalar 'Türkiye'de istikrarsızlık çıktı. Yatırımları durdurun' dediler ve yatırımlar durdu. Ülkeyi bir an önce işler hale getirmek lazım.' anlamında cümle kurdu. Süreç devam etti, görüşmelerden bir şey çıkmadı. Bazı insanlar ekonomik olarak zarar gördü. Ardından 1 Kasım oldu. Millet ikinci rekatta işi düzeltti. Peşinden firmalar 'yatırımları büyütün' dedi. Demek ki istikrar son derece önemli." Yalçın, Türkiye'nin kendi gündemiyle meşgul olduğunda yanı başındaki ülkelerdeki insanların zor durumda kaldığını söyledi.

Fotoğrafı genişten görmek gerektiğini vurgulayan Yalçın, ülkenin istikrarına zarar verme potansiyeli olan her şeyden uzak durmak gerektiğini sözlerine ekledi. - "Ne yaparız da Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden ederiz arayışı içerisindeler" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğini söyledi. Artık tüm dünyada birçok hadisenin kapalı kapılar ardında gizli hesaplar yapma yerine açıkça yapılmaya başlandığını anlatan Elvan, artık her şeyin tüm çıplaklığıyla rahat bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Tüm İslam coğrafyasında Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran bir yaklaşım olduğunu anlatan Elvan, şunları kaydetti: "A grubunu destekleyip B grubunu kırdıran bir yaklaşım. Bunu çok açık bir şekilde yapıyorlar artık ve yapmaktan da çekinmiyorlar. Müslüman dünyaya baktığımızda yer altı zenginlikleri, petrolleri, madenleri var. Zenginler ama o ülkelerde fakirlik, kargaşa diz boyu. Avrupa ülkelerinde binbir çeşit insan yaşıyor ama bu ülkelerde insanların bir birleriyle kavga etmediklerini, birbirine düşürülmediğini görüyoruz. İşte bu oyunu bozan tek bir ülke var, o da Türkiye."