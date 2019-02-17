İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 2 yılda 3 bin mağara ve sığınağı tarumar ettik. Bu ülkede PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacak. Cinsini de cibilliyetini de tarihini de yerin 7 kat dibine gömmek milletimize karşı namus borcumuzdur." dedi.

Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde, şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye'nin başka ülkelere benzemediğini belirten Soylu, Türkiye'nin sadece kendisinden sorumlu bir millet de olmadığını söyledi.

Türk ordusunun, jandarmanın, polisin, kaymakamın, doktorun, öğretmenin ve hemşirenin Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'da Fırat Kalkanı bölgesinde bulunduğunu aktaran Soylu, "311 bin kişi şu anda o diyarlara, kendi topraklarına geçti. Biz sadece kendi ülkemiz için değil, etrafımızdaki coğrafyanın da huzurunu temin etmekle sorumlu olan bir milletiz." ifadelerini kullandı.

- "Partimizin grup başkanvekilleri de onlara cevap verebilme fırsatı bulur"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisine "meczup" dediğini anımsatan Soylu, "Doğru ben meczubum. Neyin meczubuyum biliyor musunuz? Şehit ailelerimiz burada vicdanıyla beraber dururken, o şehitlerimiz toprağın altında bulunurken, PKK'lıları yürütseydim, HDP milletvekillerini yürütseydim o zaman meczup olurdum. Bunu çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Sadece CHP'liler söylemiyor, aynı zamanda HDP'nin Eş Başkanı da bugün aynı sözü söylüyor, 'Bu adam meczup' diye. İnşallah bizim partimizin grup başkanvekilleri de onlara cevap verebilmek fırsatını bulurlar. Onları da bekliyoruz." diye konuştu.