Bu ülkede yaşayanlara uyuduğu için ekstra 3 bin lira veriliyor!

Tokyo'daki bir düğün organizasyonu şirketi çalışanları için başlatılan bu uygulama, korkutan bir tablonun da ortaya çıkmasına neden oldu. Günde 6 saatte az uyuyan Japon çalışanlar, uyuyabilmek için alkol almak durumunda kalıyor. Bazıları ise ayda sadece 2 gün tatil yapabiliyor. İşte detaylar...

O şirkette çalışanlar uyudukları için ekstra para alıyor!

Yeterince uyumamak, yüksek tansiyondan depresyona kadar bir dizi sağlık sorununa sebep olabiliyor. Hatta çok aşırı durumlarda uyku yetersizliği bilişsel yeteneklerin zayıflaması ve ölüm gibi çok ağır sonuçlar yaratabiliyor. Kişiyi uykusuz bırakmanın bir işkence yöntemi olarak kullanıldığı da biliniyor.

Dünya Halleri'nin haberine göre; Crazy CEO'su Kazuhiko Moriyama, Japonya'nın uyku ile ilişkisini düzeltmesi gerektiğine inanıyor. Japonya'da çalışkanlığı ve uzun süreler boyunca çalışmayı istenilen bir davranış olarak gören bir kültür var. Bu da kişinin, şirketi için kendi kişisel ihtiyaçlarından fedakarlık etmesine yol açabiliyor. Bazı durumlarda aşırı çalışma ve uykusuzluğun ölüme sebep olduğu da görülüyor. Bu durumun Japonca'da özel bir adı bile var: karoshi.

2013 yılında 31 yaşındaki Miwa Sado, bir ay boyunca sadece iki gün tatil yaparak, fazladan 159 saat mesai yaptıktan sonra konjestif kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Fukuşima nükleer santralinde çalışan 57 yaşındaki teknisyen Tadaaki Igari de bu yıl Ekim ayında kalp ritim bozukluğu sebebiyle hayatını kaybetti. Igari de bir önceki ayda fazladan 100 saat mesai yapmıştı. Yakın zamanda devlet tarafından yayımlanan bir yazıda özellikle öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının karoshi riski taşıdığı belirtildi.

Ama Crazy çalışanlarının böyle bir korkusu yok. Moriyama "İşçi haklarını korumanız gerek aksi taktirde ülke olarak güçsüzleşiriz." diyor. Japonya'da bu yaklaşım son dönemde popülerlik kazanıyor ve insanlar sağlığa ve refaha daha fazla önem vermeye başlıyor.

UYKUDAN VAZGEÇMEK HER AÇIDAN ZARARLI Japon Sağlık Bakanlığı, işverenlerin 'uykudan feragat edilebilir' yaklaşımını terk etmesi ve çalışanların iyi dinlenmesinin öneminin vurgulanması için bir yönerge hazırlıyor. Japon Uyku Araştırmaları Topluluğu ise yetişkin erkeklerin yüzde 71'inin düzenli olarak 7 saatten daha uyuduğunu söylüyor.

Daha da kötüsü, Japon yetişkinlerin yüzde 30'u uyuyabilmek için alkole yöneliyor. Bu da gelecekte daha fazla sağlık sorununun ortaya çıkmasına sebep olabilir.