'Bu ülkenin ayağa kalkması lazım' İmamoğlu'ndan duygusal 'Narin' açıklaması: Hücrelerim birbiriyle çarpışıyor

Narin'in önce kayıp haberi geldi ardından 19 gün sonra cansız bedeni bulundu. Aile üyeleri gözaltına alınan amcası tutuklanan minik Narin'in kim veya kimler tarafından hala ortaya çıkarılamadı. 7'den 70'e tüm herkesi etkileyen olayla ilgili bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Dönemi Açılışı ve Eğitmenler Buluşması'na katılan İmamoğlu'nun gündeminde de Narin'in ölümü vardı. Duygusal bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu 'Bu ülkede Narin niye öldü?' diyerek şu açıklamayı yaptı;

"İŞTE O ZAMAN NARİN ÖLMEZ"

"Benim kalbim buruk vicdanım köşeye sıkışmış durumda. Hücrelerim birbiriyle çarpışıyor. Vicdanen çok şey sorguluyorum. Bu ülkenin ayağa kalkması, bu memleketin kötü düşünceye sahip yobazlıkla insanları birbirine düşüren, yarıştıran, kutuplaştıran ne varsa onlardan uzak durup, her alanda iyi işler yapan bir millet olmayı başarabilmesi lazım. İşte o zaman Narin bu ülkede ölmez.

"EZİLDİK BİZ EZİLDİK"

Başka türlü o bir bebek, mini minnacık çocuğun ölümünün altında 86 milyon kalır ve ezilir. Ezildik biz, ezildik. Bu konunun altından milletçe ayağa kalkabilmenin yolunu bulmalıyız. Bir çocuğu kaybettikten sonra aranan adalet benim için adalet değil. Benim için adalet, çocuğu hatta doğmadan annenin karnında başlayarak korumaktır.

"HEPİMİZ SORUMLUYUZ"

Bunu yapabilirsek, o zaman boş konuşmak yerine iş başardık diyebiliriz. Bu başarının yollarını umarım hep beraber açarız. Bu memlektin bütün bebelerini Allah korusun hepimizin sorumlu olduğunu unutmamalıyız."