KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı ruhuyla yola çıktıklarını belirterek, "Bu Cumhur İttifakı'nı bugüne kadar çok güzel yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm teşkilatlara talimatıdır, hiçbirimiz MHP ile ilgili en ufak bir olumsuz söylemde bulunmayacağız. Bu ülkenin bekası her şeyin üstündedir." dedi.

Aksal, bir düğün salonunda belediye başkan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Kırklareli'nin öneminin büyük olduğunu belirten Aksal, AK Parti'nin fikirlerinin Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde doğduğunu vurguladı.

Kırklareli'nin de AK belediyecilik ile tanışmasını istediklerini anlatan Aksal, bugün burada da bu heyecanı gördüğünü ifade etti.

Fatma Aksal, iktidarları dönemlerinde yapılanları herkesin takdirle karşıladığını dile getirerek, "CHP'li belediyelerin yapmadıklarını saymaya kalksak bir hafta sürer. Bizim bu kadar zamanımız yok. Bizim bir an önce araziye çıkıp çalışmamız lazım, kapı kapı dolaşıp sıkmadık el, dokunmadığımız gönül bırakmamamız lazım. Geçmişe bir göz atarsak, İstanbul'daki çöp dağlarını hatırlayanlar olacak. O dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağına inanılmıyordu. Eğer o gün İstanbul'da başarmışsak, bugün Kırklareli'nde de başarabiliriz." diye konuştu.