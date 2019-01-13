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"Bu ülkenin bekası her şeyin üstündedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal: - "15 Temmuz'dan sonra Yenikapı ruhuyla yola çıktık. Bu Cumhur İttifakı'nı bugüne kadar çok güzel yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm teşkilatlara talimatıdır, hiçbirimiz MHP ile ilgili en ufak bir olumsuz söylemde bulunmayacağız. Bu ülkenin bekası her şeyin üstündedir"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı ruhuyla yola çıktıklarını belirterek, "Bu Cumhur İttifakı'nı bugüne kadar çok güzel yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm teşkilatlara talimatıdır, hiçbirimiz MHP ile ilgili en ufak bir olumsuz söylemde bulunmayacağız. Bu ülkenin bekası her şeyin üstündedir." dedi.

Aksal, bir düğün salonunda belediye başkan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Kırklareli'nin öneminin büyük olduğunu belirten Aksal, AK Parti'nin fikirlerinin Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde doğduğunu vurguladı.

Kırklareli'nin de AK belediyecilik ile tanışmasını istediklerini anlatan Aksal, bugün burada da bu heyecanı gördüğünü ifade etti.

Fatma Aksal, iktidarları dönemlerinde yapılanları herkesin takdirle karşıladığını dile getirerek, "CHP'li belediyelerin yapmadıklarını saymaya kalksak bir hafta sürer. Bizim bu kadar zamanımız yok. Bizim bir an önce araziye çıkıp çalışmamız lazım, kapı kapı dolaşıp sıkmadık el, dokunmadığımız gönül bırakmamamız lazım. Geçmişe bir göz atarsak, İstanbul'daki çöp dağlarını hatırlayanlar olacak. O dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağına inanılmıyordu. Eğer o gün İstanbul'da başarmışsak, bugün Kırklareli'nde de başarabiliriz." diye konuştu.

AK Parti belediyeciliğinin temellerinin 1994 yılında atıldığını aktaran Aksal, önce millet, önce memleket sevdasıyla hizmet ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin büyümesinden bazı güç odalarının rahatsız olduğuna dikkati çeken Aksal, şöyle devam etti:

"Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuzlar, darbeler yaşatmasın. 15 Temmuz'dan sonra Yenikapı ruhuyla yola çıktık. Bu Cumhur İttifakı'nı bugüne kadar çok güzel yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm teşkilatlara talimatıdır, hiçbirimiz MHP ile ilgili en ufak bir olumsuz söylemde bulunmayacağız. Bu ülkenin bekası her şeyin üstündedir."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise CHP'li Kırklareli Belediyesini eleştirerek, 31 Mart'ta artık Kırklareli'nin AK Parti belediyeciliği ile tanışacağına inandığını söyledi.

Törende İl Başkanı Alper Çiler de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Fatma Aksal, AK Parti belediye başkan adayları Burak Süzülmüş (Kırklareli), Akın Kamacı (Lüleburgaz), Recep Gün (Demirköy), Ziya Karataş (Kofçaz), Hüseyin Açıkel (Pehlivanköy), İhsan Talay (Pınarhisar), Hasan Basri Korkmaz (Vize), Mustafa Buyur (Babaeski), Erhan Ceylan, (Alpullu), Ersan Çölgeçen (Büyükmandıra), Dindar Seçen (Karahalil), Serkan Görkey (İğneada), Şaban Aykırı (Ahmetbey), Lütfü Karaman (Büyükkarıştıran), Sadettin Kuşku (Evrensekiz), Hasan Garip (Kaynarca), İbrahim Alkan (Çakıllı), Ahmet Bora (Kıyıköy), İlhan Arı (İnece), Gürel Koşdemir (Kavaklı), Hüseyin Kasap'ı (Üsküp) tanıttı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Fatma Aksal tanıtım yerel seçim

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