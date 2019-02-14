"Bu ülkenin gerçekliğinde millet olma bilinci vardır"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu ülkenin gerçekliğinde Türklük, Kürtlük, Araplık diye bir şey yoktur, millet olma bilinci vardır. Bu ülkenin gerçekliğinde vatan için, bayrak için, devlet için canını verme dürtüsü vardır." dedi.

Bir düğün salonunda AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin'in proje tanıtım toplantısına katılan Nebati, yerel seçimlere çok az zaman kaldığını anımsattı.

Özellikle seçimler öncesi ülke ekonomisi üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığını söyleyen Nebati, "Bu ülkede oyun oynayanlar bir şeyi unutuyor, Bu ülke operasyon yapılacak bir ülke değil. Bu ülkede, bu millete birisi operasyon çekerse, bu milletin seçtiği hükümete, kabinesine, cumhurbaşkanına birisi bir operasyon çekerse kimse sağına, soluna bakmadan yola düşer, omuz omuza bu ülkede birlikte yaşamanın gereği neyse onu yerine getirir." dedi.

"Bizimle uğraşmayın, siz sanal dünyanızda kalın, siz sanal dünyanızda atıp tutmaya, ihanet şebekeleriyle ortaklık yapmaya devam edin ama biz gerçekleri yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Nebati, şöyle devam etti: