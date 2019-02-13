- "Bu ülkenin insanına ve bu devlete küsülmez"

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla düzenlediği Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın "Sinema Söyleşileri" programı kapsamında "Sinema ve Hayat" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Esra Elönü'nün yaptığı "Sinema ve Hayat" başlıklı oturumda, oyuncu Turgay Tanülkü konuşmacı olarak yer aldı.

Tanülkü, çocuk ve gençlik anılarını, Türk sinemasının dünden bugüne yolculuğunu anlattı.

Türk insanının "acıyı bal eden" bir karaktere sahip olduğunu belirten Tanülkü, "Çocukluğumda annem komşuya götürmem için bir kap yemek verir, onu komşunun kapısının önüne bırakıp onlara görünmeden dönmemi tembih ederdi. Eskiler bizden daha çok incelik sahibi bireylerdi." dedi.

Turgay Tanülkü, 17 yaşındayken cezaevine girdiğini belirterek, işkenceler gördüğünü ve 6 arkadaşının da o dönemde idam edildiğini söyledi.

26 çocuğu evlat edinen Tanülkü, "Evlatlarımın 11'i mezun olup yuvalarını kurdular, 8 tane de torunum var. Soyisimleri benimkinden farklı ama insanın kokusunu alabilirseniz, evladın kıymetini anlarsınız. Ben insanlara ulaşabilmek için tiyatroyu kullanıyorum. Cezaevlerinde oyunlar oynuyorum. Gönül işi olarak yapıyorum bunu." diye konuştu.