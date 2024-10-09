Bu ülkenin kadınlarına durmadan hakaret eden 'profesör' dur durak bilmiyor! Ebubekir Sofuoğlu'na 4. soruşturma

4 Ekim günü Semih Çelik'in 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katletmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Son zamanlarda artan kadın cinayetleri toplumun en önemli sorunlarından biri olurken, konuyla ilgili olarak milyonlarca paylaşım yapıldı.

Konu özelinde paylaşım yapanlardan biri de profesör titrine sahip olan Sakarya Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'ydu.

"BU KIZCAĞIZ İSLAM HASSASİYETİYLE YETİŞTİRİLMİŞ OLSAYDI ŞU AN HAYATTAYDI"

Sofuoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Katillere en ağır cezalar verilsin mi? Verilsin tabii ki, geç bile kalındı. Ama bu asıl çözüm değil, sivrisineği öldürmektir. Aslolan bataklığı kurutmaktır. Onun için de Allah'ın rızasına uygun yaşamaktır. Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı bile ve şu an hayattaydı.

"BU ACI HADİSELERLE KARŞILAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi batıdan ithal ettiğiniz şeytanın kanunları masumları koruyamıyor ve İslami kanunlar hiçbir şekilde yürürlükte olmamasına rağmen yine bir yığın it sürüsü hala İslam'ı suçluyor.

Neymiş efendim; baskı varmış, gençler baskıdan kurtulmaya çalışıyorlarmış diye hiçbir gerçek temeli olmayan saçma sapan iddialarla, çocukların asıl katline sebep olan o batının şeytan kanunlarının sebep olduğu cinayetleri bu şekilde gizlemeye çalışıyorlar."

KINAMA CEZASI ALDIĞI ANIMSATILDI

Sofuoğlu'nun bu açıklaması herkes tarafından tepki ile karşılandı. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü yaşanan bu gelişmenin ardından, Sofuoğlu için soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sofuoğlu’nun daha önce "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı anımsatıldı.

Sofuoğlu’nun hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

"NEREDEYSE FUHUŞ EVLERİ"

Bu Sofuoğlu'nun dördüncü soruşturması olurken, bu soruşturmalardan en dikkat çekeni ise üniversitelerin fuhuş yuvasına döndüğü iddiasıydı. Sofuoğlu AKİT TV ekranlarında katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üniversite şehirleri geliştiriyormuş, yalan böyle bir şey yok. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü. Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri. Gördüğüm var, istisna değil"

TEPKİLER GELİNCE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sofuoğlu'nun bu açıklamasına o dönem başta AK Parti olmak üzere toplumun tamamı tarafından tepki gösterilmişti. Canice işlenen cinayetlerle ilgili açıklamaları nedeniyle 'Profesöre' soruşturma başlatan Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, aynı o dönem de tepkilerin ardından Sofuoğlu için soruşturma başlatmıştı.

Dönemin rektörü Fatih Savaşan soruşturmayı şu ifadelerle duyurmuştu:

"Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır"

4. SORUŞTURMA AÇILDI

Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber hakkında 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtildi.