HABER

"Bu ülkenin kavgaya ihtiyacı yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: - "Bizim kavga etmeye niyetimiz yok, bu ülkenin de kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülke kavgadan çok yoruldu. Bu ülke siyasetçilerin kendi aralarındaki polemiklerden çok yoruldu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim kavga etmeye niyetimiz yok, bu ülkenin de kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülke kavgadan çok yoruldu. Bu ülke siyasetçilerin kendi aralarındaki polemiklerden çok yoruldu." dedi.

Salıcı, Muş'ta bir otelde partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada, kavga ve gürültüden uzak durmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Bizim kavga etmeye niyetimiz yok, bu ülkenin de kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülke kavgadan çok yoruldu. Bu ülke siyasetçilerin kendi aralarındaki polemiklerden çok yoruldu." ifadesini kullanan Salıcı, şöyle konuştu:

"Belediyeler eliyle vatandaşımızın refah seviyesinin daha da yükseltilmesine ihtiyaç var. Hatırlıyorsunuz bu arkadaşlarımız iktidara geldiklerinde Türkiye model ülke oluyordu. Bütün dünya liderleri Türkiye'ye gıpta ediyorlardı. Bir yerel seçim süreci içindeyiz ama bu seçimi sanki yerel seçim değil de genel bir seçimmiş havasına sokmaya çalışan bir siyası iktidarla karşı karşıyayız."

Muş'ta iddialı oldukları ilçelerin bulunduğunu belirten Salıcı, "Varto ve Malazgirt ilçelerinde özellikle seçimde iddiamızı ortaya koyarak Muş merkezinde çalışmalarımızı yürütmek ve arkadaşlarımıza destek vermek için geldik." dedi.

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
TÜGVA İzmir İl Temsilciliği açıldıTÜGVA İzmir İl Temsilciliği açıldı
Çavuşoğlu'ndan vize açıklamasıÇavuşoğlu'ndan vize açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı muş seçim

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.