HABER

"Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Nereden geldiğini bilmeyenler elbette nereye gideceğini de bilebilme imkanları yoktur"

ESKİŞEHİR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Nereden geldiğini bilmeyenler elbette nereye gideceğini de bilebilme imkanları yoktur." dedi.

Uysal, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Eskişehir İl Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, ülkenin yarınlarından endişe duyduklarını söyledi.

Ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmanın siyasetin vazifesi olduğunu ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

"Oysa ki bugün siyaset bırakınız potansiyelini ortaya çıkarmayı bu büyük ülkenin önünde barajlar örmekte, yapısal engeller oluşturmakta bu ülkenin kaynaklarını heba etmekte, bilinçli bir tutum içinde olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu büyük ülkenin bulunduğu coğrafyada sadece cumhuriyetle değil daha geriye doğru gittiğimizde bir sorgulama yaparak biz niçin geri kaldık? Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz. Nereden geldiğini bilmeyenler elbette nereye gideceğini de bilebilme imkanları yoktur."

Kongrede İl Başkanlığına Hüseyin Özcan seçildi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Ordu adaylarıCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Ordu adayları
AK Partili Dağ: İzmir'in sorunları beraber çözeceğimize inanıyorumAK Partili Dağ: İzmir'in sorunları beraber çözeceğimize inanıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti genel başkan gültekin uysal

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Victor Moses'tan şok talep!

Victor Moses'tan şok talep!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Çermik İlçe Başkanı Sehit Kaya istifa etti

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Ordu adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Ordu adayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Arvas: Kazanamazsak şehirde yine silahlı çeteler peydahlanacak

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasına ilk yorum!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.