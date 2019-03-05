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"Bu ülkenin toprağı değilmiş gibi isimlendirilmesi açıkça suçtur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Türkiye'nin bir bölgesinin sanki bu ülkenin toprağı değilmiş gibi tanımlanması ve isimlendirilmesi açıkça suçtur, bunu söyleyenlerin yargı önüne çıkarılması gerekmektedir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin bir bölgesinin sanki bu ülkenin toprağı değilmiş gibi tanımlanması ve isimlendirilmesi açıkça suçtur, bunu söyleyenlerin yargı önüne çıkarılması gerekmektedir." dedi.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Mustafa Destici, Ankara'nın Pursaklar ve Akyurt ilçelerindeki seçim ofislerini ziyaret etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Destici, Millet İttifakı'na oy uğruna siyasi bölücülüğü meşrulaştırmamaları çağrısında bulundu.

PKK'nın siyasi uzantılarının, durup dururken kimseye destek vermeyeceğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Bu desteğin çeşitli amaçları var. Birinci amacı nedir, daha meşru bir hale gelmektir. İşte o partiler, HDP ile gizli ya da açık, iş birliği yapan partiler şunu bilsinler ki siyasi bölücülere meşruiyet kazandırıyorlar ve onu güçlendiriyorlar. Bunu yapmasınlar, bu yazıktır. Üç oy uğruna, bir belediye kazanma uğruna, memlekete yazık etmesinler, millete yazık etmesinler, devlete yazık etmesinler.

Türkiye'nin bir bölgesinin sanki bu ülkenin toprağı değilmiş gibi tanımlanması ve isimlendirilmesi açıkça suçtur, bunu söyleyenlerin yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. Yani bu memleketin bir bölümünü 'Kürdistan' ya da başka bir isimle tanımlayan bölücüdür, haindir. PKK'nın siyasi uzantısı bu çerçevede bazı adaylarını geri çekti, bazı yerlerde ise aday çıkarmadı. Şayet bu anlaşmalı yapılmıyorsa kapalı kapılar ardında böyle bir anlaşma yoksa, bu destekler ya da bu aday çekmeler tek taraflı ise o zaman Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilere düşen, çıkacaklar açıkça diyecekler ki 'biz sizin, siyasi bölücülerin desteğini istemiyoruz.' Eğer bunu ilan etmiyorlarsa o zaman zımnen iş birliği yapıyorlar demektir."

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