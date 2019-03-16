SİVAS (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz. Aynen AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'in, İYİ Parti'nin yaptığı gibi. Başka türlü iktidara mı gelinir?" dedi.

Karamollaoğlu, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de yaşayan herkesin kardeş olduğunu, farklı partilerin görüşlerini benimseyenlerin düşman olmaması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını anımsatan Karamollaoğlu, "Dün kınadım, bugün de kınarız, yarın da ama kınamakla problemler çözülmüyor. Bugün dünyanın dört bir yanında Müslümanlar katlediliyor. Filistin'de, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da katlediliyor. Bir tek çözüm var, Müslümanlar bir araya gelecek, el birliği edecekler, bütün bu yanlış gidişatla el birliğiyle mücadele edecekler." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Müslüman düşmanlığının çözülmesi için icraat olması gerektiğini belirterek, "Bizler iktidarda olmadığımız için sadece fikirlerimizi beyan edebiliriz ama iktidarlara düşen bizim gibi protesto etmek değil adım atmak, icraatta bulunmak, İslam ülkelerinin tamamını bir araya getirmektir. Sadece İslam ülkeleriyle de kalamayız çünkü dünya küçüldü." ifadesini kullandı.