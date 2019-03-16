HABER

"Bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Biz bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz. Aynen AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'in, İYİ Parti'nin yaptığı gibi. Başka türlü iktidara mı gelinir?" - "(Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı) Bir tek çözüm var, Müslümanlar bir araya gelecek, el birliği edecekler, bütün bu yanlış gidişatla el birliğiyle mücadele edecekler"

SİVAS (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz. Aynen AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'in, İYİ Parti'nin yaptığı gibi. Başka türlü iktidara mı gelinir?" dedi.

Karamollaoğlu, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de yaşayan herkesin kardeş olduğunu, farklı partilerin görüşlerini benimseyenlerin düşman olmaması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını anımsatan Karamollaoğlu, "Dün kınadım, bugün de kınarız, yarın da ama kınamakla problemler çözülmüyor. Bugün dünyanın dört bir yanında Müslümanlar katlediliyor. Filistin'de, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da katlediliyor. Bir tek çözüm var, Müslümanlar bir araya gelecek, el birliği edecekler, bütün bu yanlış gidişatla el birliğiyle mücadele edecekler." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Müslüman düşmanlığının çözülmesi için icraat olması gerektiğini belirterek, "Bizler iktidarda olmadığımız için sadece fikirlerimizi beyan edebiliriz ama iktidarlara düşen bizim gibi protesto etmek değil adım atmak, icraatta bulunmak, İslam ülkelerinin tamamını bir araya getirmektir. Sadece İslam ülkeleriyle de kalamayız çünkü dünya küçüldü." ifadesini kullandı.

Ezilen, sömürülen bütün ülkeleri de kucaklamak mecburiyetinde olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu fikri hazmedemeyen Avrupa, Amerika, Rusya ve Çin'i de hizaya getirecek, insanlık nedir onlara anlatacak biz olmalıyız ama ne yazık ki bu noktadan çok uzaklardayız. Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye mesaj verenlere sesleniyorum, o mesajlarınız bize sökmez. Böyle şartlar meydana geldiği zaman kimse size pabuç bırakmaz. O zaman herkes bilir ki Cumhurbaşkanı da bizim cumhurbaşkanımızdır, bu devletin tamamı da bizim devletimizdir. İş kendi içimizde yanlış politikaları anlatmaya gelince de oturur kardeşlerimize, yanlışlarını güzel bir üslup içinde aktarmaya çalışırız. Onları düşünmeye, tefekküre davet ederiz."

Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri dış güçlerin gözünde, tehdidi altında olduğuna işaret ederek, bunlara karşı nasıl tedbirler alınacağını da bildiklerini dile getirdi.

Türkiye'de her yıl işsizlik rakamlarında artış olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Bunu hızlı trenlerle önleyemezsiniz, biz hızlı trene karşı değiliz, Sivasımız hızlı trenden daha mükemmeline layık bir ildir. 'Öncelikleri iyi belirleyin.' diyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz"

Karamollaoğlu, Saadet Partisinin faklı şekillerde itham edilmeye çalışıldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Biz bu seçimler için ayağa kalkarken prensiplerimizi belirledik. Herkes biliyor, biz bir ittifak içinde değiliz. Türkiye'de tüm illerde, ilçelerde, beldelerde seçime giren tek partiyiz. 'Seçime gireceğiz ama size başkaları oy vermesin.' Hadi ordan, sen onların oyuna talipsen ben de talibim, ne demek başkaları oy vermesin. Biz bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz. Aynen AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'in, İYİ Parti'nin yaptığı gibi. Başka türlü iktidara mı gelinir? Size oy verdikleri zaman iyi, bize oy verdikleri zaman terörist. Bırakın bunları, memlekete huzur gelsin, huzur böyle gelmez. Onun için biz başkayız, onun için biz herkesi kucaklarız."

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildiGençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi
İbrahim Kalın: "Bu sapık, cani katilin sözde manifestosunda Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’ye atıflar yapması boşuna değil"İbrahim Kalın: "Bu sapık, cani katilin sözde manifestosunda Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’ye atıflar yapması boşuna değil"
AK Partili Ünal: Kılıçdaroğlu'nu nefretle kınıyorumAK Partili Ünal: Kılıçdaroğlu'nu nefretle kınıyorum
Anahtar Kelimeler:
Genel Başkan Temel Karamollaoğlu miting Saadet Partisi Sivas

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.