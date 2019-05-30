İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Her kişinin hukukunu, eşitliğini, adil bir ortamda hakkını alabileceği bir yöneticilik yapmak istiyorum. Bu şehirde yaşayan herkes, hangi partiye oy vermiş, kökeni, inancı neymiş bakmaksızın, insan olduğu için ona hizmet eden bir belediye başkanlığı yapacağım. Bu ülkenin ve şehrin barışa ve huzura ihtiyacı var." dedi.

İmamoğlu, seçim çalışmalarına Küçükçekmece'de devam etti. Küçükçekmece Kanarya sahilinde vatandaşlarla birlikte orucunu açan İmamoğlu, daha sonra Sefaköy'e geçerek Diyarbakır Kulp Derneği üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Farklı sebeplerle bir araya gelen İstanbulluların mutlu olmak istediklerini ifade eden İmamoğlu, "16 milyon insanız, bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla her birimizin birbirimizle hakkı ve hukuku vardır. Ama birileri bu dostluğu, samimiyeti, içtenliği bazı vesilelerle sıkıntıya sokuyor olabilir. En başta siyasi ortamlar bunlardan bir tanesi. Ben bu hususta çok dikkatli olmaya çalışan bir kardeşinizim. Niye hassas davranıyorum, çünkü bir kalp kırıldığı zaman üzülüyorum. Bir kaç gündür, bir genç kardeşimin kalbine nifak sokulmuş. Bir iftira üzerinden bir genç kardeşimin içine bir şey düşürülmüş. İnsanların bu şekilde bir birini tanımasına engel olan, aykırı dil kullanan, siyaseten kirleten, birtakım hususlar ne yazık ki toplumun bu güzel ilişkilerine zarar veriyor. O bakımdan temiz bir dil kullanmak lazım." diye konuştu.