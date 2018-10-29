BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Bir ve diri olduğumuz, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz, kardeşliğimizi tesis ettiğimiz sürece nasıl ki 100 yıl önce onlar o hayallerini gerçekleştiremediyse, şimdi de Allah'ın izniyle bu ülkeye diz çöktüremeyecekler." dedi.

Bitlis Polisevi'nde şehit ve gazi aileleri ile yemekte bir aya gelen Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, yedi düvele karşı verilen mücadele sonucu kazanılan Cumhuriyetin, bu millet ve devlet için çok ayrı bir yeri ve anlamı olduğunu söyledi.

Yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle adeta yedi düvele karşı verilen mücadele karşısında binlerce şehit verildiğini ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Rengini şehit kanından alan bayrağımızın gönderden inmemesi ve minarelerden ezanların susmaması adına verilen büyük bir mücadele sonucu bu ülke Cumhuriyetine kavuştu. Bunun değerini her geçen gün çok daha iyi anlıyoruz. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara ve yapılmak istenen operasyonlara baktığımızda 100 yıl öncesinin bir farklı yönteminin yaşandığını görüyoruz. O gün bu ülkeyi bölmeye ve parçalamaya çalışanların, Osmanlı döneminde hasta adam olarak görüp gerek milliyetçilik akımları gerekse ekonomi üzerinde yaptıkları operasyonlarla bu ülkeye diz çöktürmeye çalıştıklarını biliyoruz. 100 yıl sonra bir başka versiyonunu adeta bu ülkeye yapmaya çalışıyorlar. Bir ve diri olduğumuz, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz, kardeşliğimizi tesis ettiğimiz sürece nasıl ki 100 yıl önce onlar o hayallerini gerçekleştiremediyse, şimdi de Allah'ın izniyle bu ülkeye diz çöktüremeyecekler."