BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Bir ve diri olduğumuz, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz, kardeşliğimizi tesis ettiğimiz sürece nasıl ki 100 yıl önce onlar o hayallerini gerçekleştiremediyse, şimdi de Allah'ın izniyle bu ülkeye diz çöktüremeyecekler." dedi.
Bitlis Polisevi'nde şehit ve gazi aileleri ile yemekte bir aya gelen Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, yedi düvele karşı verilen mücadele sonucu kazanılan Cumhuriyetin, bu millet ve devlet için çok ayrı bir yeri ve anlamı olduğunu söyledi.
Yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle adeta yedi düvele karşı verilen mücadele karşısında binlerce şehit verildiğini ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:
"Rengini şehit kanından alan bayrağımızın gönderden inmemesi ve minarelerden ezanların susmaması adına verilen büyük bir mücadele sonucu bu ülke Cumhuriyetine kavuştu. Bunun değerini her geçen gün çok daha iyi anlıyoruz. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara ve yapılmak istenen operasyonlara baktığımızda 100 yıl öncesinin bir farklı yönteminin yaşandığını görüyoruz. O gün bu ülkeyi bölmeye ve parçalamaya çalışanların, Osmanlı döneminde hasta adam olarak görüp gerek milliyetçilik akımları gerekse ekonomi üzerinde yaptıkları operasyonlarla bu ülkeye diz çöktürmeye çalıştıklarını biliyoruz. 100 yıl sonra bir başka versiyonunu adeta bu ülkeye yapmaya çalışıyorlar. Bir ve diri olduğumuz, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz, kardeşliğimizi tesis ettiğimiz sürece nasıl ki 100 yıl önce onlar o hayallerini gerçekleştiremediyse, şimdi de Allah'ın izniyle bu ülkeye diz çöktüremeyecekler."
Ülkenin ekonomide, sosyal ve kültürel hayatta geldiği noktanın gurur verici olduğunu dile getiren Ustaoğlu, bugün adeta 100 yılın sembolü olan bu anlamlı günde İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanının bunun en anlamlı örneği olduğunu aktardı.
- "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz çok çok önemli"
Ustaoğlu, ülkenin ve özellikle bu bölgenin yaşadığı huzur ve güven ikliminin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayarak, kahraman asker, polis ve jandarmaların kentin en ücra köşesi, dağların zirvesi ve adeta mağaraların inlerine kadar her yere hakim bir dönem yaşandığını söyledi. Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onun için hep söylüyorum; birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz çok çok önemli. Burada acılar yaşayan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Onlar yüreklerine ve bağırlarına basarak, belki anne, baba, kardeş veya yavrularını kaybettiler ama Allah'ın izniyle bu memlekette ne bayrağımız gönderden indi ne de ezanımız sustu. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah şifalar versin."
Valiler Kararnamesi ile Trabzon Valiliğine atanan Ustaoğlu, tayinin çıkmasından dolayı şehit ve gazi aileleri ile yemeğe katılanlardan helallik istedi.