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Bu ülkeyi terk edene 140 bin lira verilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

Tokyo'da artan nüfusun önüne geçmek için hükümetten ilginç bir uygulama geldi. Japonya, vatandaşlarına başka şehirlere gitmeleri için ilginç teklif önerisiyle önlenemeyen nüfus artışına çözüm bulmaya çalışıyor.

Japonya'da her 3 kişiden birinin Tokyo'da yaşaması ve nüfusun önlenemez biçimde artması sebebiyle hükümet ilginç bir öneri sundu.

Japon hükümetinden ilginç çözüm

Quartz'da yer alan habere göre Japon hükümeti, önümüzdeki yıldan itibaren Tokyo'nun belirli bölgelerinin dışında iş bulan ve oraya yerleşmeye karar veren kişilere 3 milyon yen (138 bin lira) ödemeyi planlıyor.
Daha önce konuyla ilgili radikal çözümler üretmeye çalışan Japonya hükümeti, şimdi de daha önce duyulmamış bir projeye imza atıyor.
Japonya'nın 2015 yılındaki ölçümlerde 127 milyon nüfusu olduğu bunların 9,273 milyonunun ise Tokyo'da olduğu belirtiliyor.
Tokyo'da yaşamakta olan herhangi bir vatandaşa, ülkenin istediği bir başka şehrinde yaşaması karşılığında 3 milyon yen (26 bin dolar) ödül verilecek. Yani 140 bin lira.
Herhangi bir şehir kısıtlaması olmasa da hükümet, ülkenin kuzeyindeki Sendai ve Sapporo şehirlerine göç edilmesini öneriyor.
Bu sebeple halk Sendai ve Sapporo gibi daha düşük nüfuslu bölgelere yönlendirmek isteniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Japonya Tokyo göç

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